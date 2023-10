Pfeffer ist beliebtestes Gewürz der Österreicher 2023: Kotányi Gewürzreport auf Spur von Würzvorlieben, Trends & Kochgewohnheiten

Audiofiles zum Welttag der Gewürze 2023 am 24. Oktober für alle Radiostationen

Wo der Pfeffer wächst - dorthin greifen Herr und Frau Österreicher heuer am liebsten, wenn’s ums Verfeinern beim Essen geht! Schwarzer Pfeffer führt die rot-weiß-rote Gewürzhitparade an, verrät der brandneue Kotányi Gewürzreport 2023. In den Top 5 außerdem Rosmarin und überraschenderweise Cardamom! Weitere Erkenntnis: Gerichte mit wenigen Zutaten boomen, jeder Dritte von uns kocht täglich. Kochideen holen wir uns online, bei Freunden und ja, noch immer aus Kochbüchern! – Nachgefragt jetzt daher bei Qualitätsexpertin Elisabeth Voltmer und Dominik Mattes von Kotányi: Wie sehen die Vorlieben und Gewohnheiten der Österreicherinnen und Österreicher ganz konkret aus? Was sind die aktuellen Kochtrends bei uns? Und – warum bringt uns Gewürzheld „schwarzer Pfeffer“ Glücksgefühle bzw. wie bleibt uns Pfeffer zuhause länger frisch?

ORIGINALTÖNE

Elisabeth Voltmer: Schwarzer Pfeffer ist ganz vorne im Ranking der beliebtesten Gewürze. Wie schauen denn die Top 5 der Gewürzcharts im Detail aus?

OT01 0:00sec VOLTMER Top 5 Gewürze in Österreich [Ungeschlagen...]

Die Österreicher reihen also schwarzen Pfeffer vor roten Paprika, Oregano, Rosmarin und Kardamom. Was macht denn den Gewürzsieger 2023 so beliebt?

OT02 1:19sec VOLTMER Warum ist Pfeffer beliebt? [Schwarzer Pfeffer...]

Kräuter und Gewürze sind fast allen Österreichern (97%!) beim Kochen wichtig. Welche Gründe werden denn dafür genannt, Elisabeth Voltmer?

OT03 2:09sec VOLTMER Warum Gewürze? [Die überwiegende...]

Worauf legen Herr und Frau Österreicher denn besonderen Wert, wenn’s ums Würzen geht?

OT04 3:00sec VOLTMER Was wichtig bei Gewürzen? [Die Kotányi...]

Der Kotányi Gewürzreport hat sich auch mit den Gewohnheiten beim Kochen beschäftigt. Wie oft und was kochen denn die Österreicher, Dominik Mattes?

OT05 3:55sec MATTES Was & wie oft gekocht? [Einmal mehr...]

Stichwort Kochtrends in Österreich: Wie kochen wir denn so zuhause, im Jahr 2023?

OT06 4:26sec MATTES Kochtrends 2023 [Ein Trend, der...]

Meal-Prep, Simple Cooking, Bowls - woher holen sich die Österreicherinnen und Österreicher eigentlich ihre Kochideen, Dominik Mattes?

OT07 5:03sec MATTES Woher Kochideen? [Wer Abwechslung...]

Apropos Inspiration: Haben Sie vielleicht noch eine Idee, wie wir den Trend Simple Cooking mit dem Gewürzsieger 2023 verbinden können?

OT08 5:35sec MATTES Rezept Cacio e pepe [Es muss eine...]

Nochmals zurück zum schwarzen Pfeffer. Wo der wächst, ist oft gar nicht so bekannt. Und wie wertvoll das Gewürz einmal war…Elisabeth Voltmer:

OT09 5:58sec VOLTMER Pfeffer & seine Geschichte [Wenn man dann...]

Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen schwarzem, weißem und grünem Pfeffer?

OT10 6:38sec VOLTMER Pfeffer schwarz/weiß/grün [Die wenigstens...]

Daneben kennen viele auch noch den roten Pfeffer. Aber Fun Fact: der ist oft überhaupt gar kein Pfeffer!

OT11 7:48sec VOLTMER Roter Pfeffer ist kein Pfeffer [Roter Pfeffer...]

Zuckersüß ist oft nicht, was uns zu Pfeffer einfällt. Eher das Gegenteil! Aber Pfeffer soll sogar glücklich machen? Wie denn das genau?

OT12 8:23sec VOLTMER Pfeffer macht Glücksgefühle [Das Besondere...]

Eine Frage zur Lagerung, Elisabeth Voltmer. Wie bleibt der Geschmack von schwarzem Pfeffer am besten erhalten?

OT13 9:41sec VOLTMER Pfeffer wie lagern? [Schwarzer Pfeffer...]

Letzte Frage noch zur Qualität von Gewürzen im Allgemeinen. Worauf kommt es da an und wie stellt Gewürzspezialist Kotányi sicher, dass in die Packung nur das kommt, was auch ins Essen hinein darf?

OT14 10:15sec VOLTMER Was Qualität bei Gewürzen ausmacht [Wir...]

***

Hinweis an die Redaktionen:

Zu diesem Thema gibt es auch eine Print-Aussendung bei OTS unter: https://tinyurl.com/PI-Wuerzreport23

Die Originaltöne sind honorarfrei zur Verwendung. Wir bitten jedoch um einen Redakteurs-Eintrag im Download-Fenster oder eine kurze Info an sorger@putzstingl.at.

Audio(s) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM/Original Audio Service, sowie im OTS Audioarchiv unter http://audio.ots.at

Rückfragen & Kontakt:

Putz & Stingl RadioService

Harald Sorger

Tel. +43-2236/23424-0

Mobil: +43-6991/23424-22

mailto: sorger @ putzstingl.at