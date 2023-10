Starke Steigerung für MeinBezirk.at zu den ÖWA-Quartalsschnittwerten des Vorjahres*!

Die RegionalMedien Austria sind mit ihrem Online-Portal MeinBezirk.at Vorreiter in der Regionen Österreichs.

Wien (OTS) - Nach den aktuellen ÖWA-Quartalsschnittwerten 2023 QS 7-9 steht fest: Die RegionalMedien Austria können mit Stolz für das Portal MeinBezirk.at eine deutliche Steigerung bei der Nutzerzahl im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres der ÖWA verkünden.

Die Unique User liegen demnach aktuell bei einem Monatswert von 2,783 Mio* im Quartalsschnitt Juli bis September 2023, das ist eine Steigerung von 469.000 Unique Usern zum Vergleichszeitraum des Vorjahres** und bedeutet: „ Mit einem Plus von 469.000 Unique Usern zum Vorjahr** und einer Online-Monats-Reichweite von 39,4 %* in den aktuellen Quartalsschnittwerten erzielen wir ein sensationelles Ergebnis. Das Wachstum verdeutlicht, dass wir eine wichtige Größe am heimischen Medienmarkt sind, die Userinnen und User von MeinBezirk.at gerne wiederkommen und unsere Nachrichten sowie die Expertise dahinter wertschätzen. Diese tolle Performance bestätigt, dass unsere Investitionen in das Produkt die erwarteten Ergebnisse bringen und zeigt einmal mehr das hohe Vertrauen in uns als Medienhaus ”, so RegionalMedien Austria-Vorstand Georg Doppelhofer.

Mit 13,892 Mio. Visits* durchschnittlich pro Monat im Quartalsschnitt Juli bis September 2023 ist das Portal der RegionalMedien Austria unter den Online-Nachrichtenangeboten in Österreich nicht mehr wegzudenken. Die MeinBezirk.at espresso-App rundet das Informationsangebot für die mobile Zielgruppe äußerst erfolgreich ab.



*Quelle: ÖWA 2023 QS 7-9: Unique User Netto-Reichweite in % und in Projektion für einen durchschnittlichen Monat im angegebenen Erhebungszeitraum auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Visits für einen durchschnittlichen Monat im angegebenen Erhebungszeitraum insgesamt für MeinBezirk.at.

**Quelle: ÖWA 2022 QS 7-9: 2,314 Mio Unique User Netto-Reichweite in Projektion für einen durchschnittlichen Monat im angegebenen Erhebungszeitraum auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich für MeinBezirk.at. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. MeinBezirk.at ist die Online-Plattform von RegionalMedien Austria gesamt.

