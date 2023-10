Gelungener Launch des City Park Vienna: Gastgeber Nuveen Real Estate setzt neue Maßstäbe für nachhaltiges Gewerbe

Renommierte Gäste aus Politik und Wirtschaft waren bei der gestrigen Veranstaltung des Gewerbe- und Logistikparks City Park Vienna in Wien Liesing zu Gast.

Wien (OTS) - Die Veranstaltung unterstrich eindrucksvoll die Attraktivität des City Park Vienna als innovativer Standort für Unternehmen, der zugleich auf eine harmonische Verbindung von modernem Arbeiten und ökologischem Bewusstsein setzt. Die Gäste hatten nach der erstmaligen Präsentation eines Videos auch die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Führung selbst ein Bild vom City Park und den Baufortschritten zu machen. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2024 geplant. Als Eigentümer stehen Nuveen Real Estate und als Projektentwickler Go Asset hinter diesem wegweisenden Konzept.

Die zukunftsträchtige Kombination aus Erdwärme und Solarenergie sowie die großzügige Grünraumgestaltung machen den City Park Vienna zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und energieeffizientem Gewerbe. Bezirksvorsteher Gerald Bischof betont: „Der nahezu CO²-neutrale Gewerbe- und Logistikpark, auf dessen Areal auch 1.000 Bäume gepflanzt wurden, zeigt hervorragend wie die Sicherung und nachhaltige Entwicklung von Arbeitsplätzen und Klimaschutz zusammen gehen. Beides ist für unseren Bezirk und weit darüber hinaus von enormer Wichtigkeit!“

Der City Park Vienna ist im 23. Wiener Gemeindebezirk und aus Mitteln der Umweltförderung des BMK gefördert. Auf einer Fläche von ca. 40.000 m² vereinen die neu entwickelten Bauteile 3, 4 und 5 Logistik, Light Industrial und Büros. Die flexible Gestaltungsmöglichkeit für Unternehmen, sowohl Büro- als auch Hallenflächen individuell anzupassen, stößt auf große Begeisterung.

Viktoria Haumer, Senior Associate Portfolio Management Austria bei Nuveen Real Estate: „Unternehmen haben die Möglichkeit, sich in mehreren Mieteinheiten mit einer Kombination aus Hallen und Büros anzusiedeln. Der große Vorteil besteht darin, dass interessierte MieterInnen maßgeschneiderte Lösungen für ihre Büroflächen schaffen können. Die Hallen können ab einer Größe von ca. 900 m² angemietet werden.“ Schon jetzt ist die Hälfte der Flächen vermietet, darunter an namhafte Unternehmen wie Cargoe, die den City Park als ihren neuen Standort gewählt haben.

Auch durch die optimale Verkehrsanbindung an die B12 und A21 sowie das öffentliche Verkehrsnetz ist der Park für zukünftige Mieter äußerst attraktiv. Mit Ladestationen für E-Autos und einem Parkhaus wird auch den Anforderungen moderner Mobilität Rechnung getragen.

Roman Löbsch, Geschäftsführer Österreich bei Nuveen Real Estate: „Die Cafeteria im City Park Vienna lädt zur Erholung ein und bietet eine angenehme Umgebung, um neue Energie zu tanken. Somit ist der City Park Vienna ein zukunftsweisendes Projekt, das den Bedürfnissen moderner Unternehmen gerecht wird und auch einen nachhaltigen und grünen Lebensraum schafft. Mit seiner nahezu CO²-neutralen Betriebsweise, der Nutzung von Geothermie und einer beeindruckenden Grünraumgestaltung setzt er neue Standards im energieeffizienten Gewerbe.“



Nuveen Real Estate is a real estate investment management holding company owned by Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA). Nuveen Real Estate securities products distributed in North America are advised by UK regulated subsidiaries or Nuveen Alternatives Advisors LLC a registered investment advisor and wholly owned subsidiary of TIAA, and distributed by Nuveen Securities, LLC, member FINRA.

