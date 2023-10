Expertise zur Qualität in elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen

Wien (OTS) - EduCare hat in Zusammenarbeit mit NeBÖ (Netzwerk elementare Bildung Österreich) eine Expertise zur Qualität in elementarpädagogischen Einrichtungen entwickelt. Zahlreiche Expert*innen und Organisationen aus dem elementarpädagogischen Bereich waren ebenfalls daran beteiligt. Diese Initiative ist eine Antwort auf den dringenden Bedarf an einer klaren Qualitätsrichtlinie für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich und soll als Leitfaden für die Zukunft dienen.

Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen ist es sehr schwer, entsprechende Qualität in den elementaren Bildungseinrichtungen zu gewährleisten, die allen Kindern gerecht wird. Dabei ist die Bedeutung qualitativ hochwertiger Bildung in der frühkindlichen Entwicklung unbestritten. Studien belegen deutlich, dass jeder investierte Euro in die elementare Bildung von unschätzbarem Wert ist. Die Daten zeigen, dass ein Return on Investment (ROI) von 13 % (Heckman) erzielt werden kann. Es ist wichtig, dass politische Entscheidungsträger*innen diesen langfristigen gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Nutzen berücksichtigen, der sich durch eine verbesserte Betreuungs- und Bildungsqualität für Kinder erzielen lässt.

Die vorliegende Expertise umfasst den elementarpädagogischen Bildungsbereich für Kinder von 0-6 Jahren. Dazu zählen Kindergartengruppen und Kindergruppen sowie Horte und Tageseltern. Schwerpunkte der Expertise sind die klare Definition des Bildungsauftrags, der ein integriertes Kinderschutzkonzept einschließt, und betont die Bedeutung von inklusiver Bildung als Bestandteil von elementarer Bildung. Die Qualitätssicherung in Bildungseinrichtungen wird durch Fachberatung, Supervision und die gezielte Entwicklung der Mitarbeiter*innen gewährleistet. Zudem werden klare Qualifikationsanforderungen für pädagogische Fachkräfte festgelegt. Rahmenbedingungen wie der Fachkraft-Kind-Schlüssel, Kinderhöchstzahlen und Öffnungszeiten sind ebenfalls Bestandteile der Expertise. Zudem wird der Zusammenarbeit und Bildungskooperation mit Eltern/Obsorgeberechtigten sowie anderen Institutionen ein hoher Stellenwert beigemessen.

Ziel ist, jedem Kind, in einer elementaren Bildungseinrichtung in Österreich , optimale Bedingungen zur Anregung und Begleitung seiner Entwicklungs- und Bildungsprozesse anzubieten.

„Wir fordern Politiker und Politikerinnen auf, diese Vision als Grundlage für Entscheidungen heranzuziehen und somit qualitative elementare Bildung für Kinder in Österreich in Zukunft zu gewährleisten“, betont Viktoria Miffek-Pock, Geschäftsführung EduCare.

„Qualitativ hochwertige Bildung braucht den kindlichen Bedürfnissen und dem Anspruch auf professionelles Handeln der Beschäftigten angepasste Rahmenbedingungen, um unter den Anforderungen des gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Wandels angemessene Bildungs- und Betreuungsarbeit leisten zu können“, unterstreicht NeBÖ.

EduCare und NeBÖ sind der festen Überzeugung, dass die Einführung der Expertise zur Qualität in elementarpädagogischen Einrichtungen eine bedeutende Verbesserung der Bildungseinrichtungen in Österreich ermöglichen wird, und fordert einen Stufenplan von politischen Entscheidungsträger*innen, um diese Vision in die Tat umzusetzen.

Über EduCare

EduCare ist ein überparteilicher österreichweiter Verein, der sich aus einem Netzwerk von Vertreter*innen elementarer Bildung zusammensetzt. Die Begegnung von Praxis und Wissenschaft ist Grundlage für den umfassenden Gedankenaustausch und hat zum Ziel, dass jedes Kind, das in Österreich eine elementare Bildungseinrichtung besucht, in dieser bestmöglichen Anregung und Begleitung seiner Entwicklungs- und Bildungsprozesse erfährt.

Über NeBÖ

NeBÖ – Netzwerk elementare Bildung Österreich ist ein überparteilicher sowie trägerunabhängiger Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Verbesserungen in der österreichischen elementaren Bildungslandschaft anzustoßen. Dafür wird im Rahmen eines österreichweiten Netzwerkes mit zahlreichen Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis, Berufsgruppenvertretungen in den Bundesländern sowie verschiedensten Kooperationspartner*innen intensiv kooperiert. Ziel ist „Die beste Bildung aller Zeiten“ für alle Kinder und beste Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigen im Bereich elementarer Bildungseinrichtungen in Österreich zu erreichen.

