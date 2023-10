Oak View Group bewirbt sich weiter um die Arena St. Marx

Das Unternehmen unterstützt die Vision Stadt Wien für eine neue Veranstaltungshalle auch weiterhin.

Wien/London (OTS) - Das Verwaltungsgericht Wien hob das Ergebnis eines zweijährigen Vergabeverfahrens für die Errichtung der dringend benötigten zeitgemäßen Eventhalle für Wien auf und erzeugt dadurch Zweifel, ob die Unterhaltungsinfrastruktur in Wien noch mit vergleichbaren Städten mithalten kann.

Obwohl das Angebot des ausgewählten Partners der Stadt, der Oak View Group, einen innovativen Veranstaltungsort auf dem neuesten Stand angenommen wurde, folgte das Verwaltungsgericht der Beschwerde des unterlegenen Anbieters CTS Eventim aus formalen Gründen.

Tim Leiweke, der CEO der Oak View Group sagte: „Natürlich sind wir von dem Ergebnis sehr enttäuscht, vor allem weil wir unsere weltweite Erfahrung zur Entwicklung und Umsetzung der besten Arena Europas in Wien eingesetzt haben. Diese wunderschöne Stadt war immer das Juwel in der kulturellen Landschaft Europas, aber sie hatte keine Arena, die dem entsprechen konnte. Wir freuen uns, dass das Gericht unser Angebot dahingehend bewertete, dass wir alle Ausschreibungsvoraussetzungen erfüllen und zudem den geringsten Aufwand für die Steuerzahler erfordern. Es ist bedauerlich, dass der Verlierer, der noch dazu hunderte Millionen mehr an Steuergeld gefordert hatte, dieses wichtige Projekt weiter verzögern kann.“

“OVG ist das größte Arena-Unternehmen der Welt. Wir haben Projekte von insgesamt 10 Milliarden US-Dollar in Betrieb oder in Planung. Alleine in den letzten 24 Monaten haben wir erfolgreich sechs neue Arenen errichtet und eröffnet – zusätzlich zu unseren bereits existierenden 300 weiteren Veranstaltungsgebäuden. Wir wären sehr stolz darauf, eine neue Arena für so ein herausragendes kulturelles Zentrum zu errichten, zumal Wien noch dazu die lebenswerteste Stadt der Welt ist“, ergänzt Leiweke.

“Gemeinsam mit unseren Partnern in Wien wird die Oak View Group nun das Verfahren analysieren und über die weiteren Schritte entscheiden. Sollten wir uns entscheiden, weiterzumachen und das Verfahren fortsetzen, bleiben wir zuversichtlich, dass wir die Einwände des Gerichts leicht beheben können und sich unser Projekt eines maßgeschneiderten, zeitgemäßen Veranstaltungsortes mit modernster Technologie am Ende durchsetzen wird.“, sagt Jessica Koravos, die Präsidentin von OVG International.

Über die Oak View Group

Die Oak View Group (OVG) ist ein weltweit tätiges Sport- und Unterhaltungsunternehmen das 2015 von Tim Leiweke und Irving Azoff gegründet wurde. OVG sieht sich als positive „Aufrüttelung“ zum “Business as usual“ in der Sport-, Unterhaltungs- und Bewirtungsindustrie mit derzeit acht Sparten in fünf weltweiten Büros (Los Angeles, New York, London, Philadelphia, and Toronto). OVG managt den Betrieb der Climate Pledge Arena im Seattle Center, der UBS Arena in Belmont Park, NY, des Moody Center in Austin, TX, der Acrisure Arena in Greater Palm Springs, CA; und im neu eröffenten CFG Bank Arena in Baltimore, MD; und darüber hinaus Stadthallenentwicklungsprojekte für Co-op Live in Manchester, Vereinigtes Königreich; die Anhembi Arena in São Paulo, Brazil; der FirstOntario Centre Arena in Hamilton, ON; eine neue Arena samt Vergnügungsviertel in Las Vegas, Nevada; neue Arenen in Cardiff, Wales und Wien, Österreich. Mehr Informationen finden sie auf OakViewGroup.com

