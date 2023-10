Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und LLI setzen auf Agro.Club zur Digitalisierung des Agrarhandels

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG (LLI) investieren in die Plattform Agro.Club, um den Agrarmarkt effizienter und sicherer zu machen.

Wien (OTS) - Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG (LLI) kooperieren in einer neuen Investition in Agro.Club, einer innovativen Plattform, die Landwirte mit Getreidekäufern verbindet. Nach einem beeindruckenden Markteintritt in Brasilien Anfang dieses Jahres, der innerhalb von sechs Monaten etwa die Hälfte des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmachte, wird nun die Expansion in weitere wichtige Agrarmärkte angestrebt. Ziel von Agro.Club ist es – mit der Unterstützung von Raiffeisen und LLI –, sich als Schlüsselakteur im internationalen Agrarhandel in Bezug auf globale Reichweite, Preistransparenz und digitale Geschäftsabwicklung zu etablieren.

"Mit der Investition in Agro.Club knüpfen wir an unsere langjährige Erfahrung im Agrarbereich an und setzen gleichzeitig auf fortschrittliche Technologien", sagt Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren seine Umsätze pro Jahr mindestens verdreifacht, mittlerweile weltweit mehr als 40.000 Landwirte auf seiner Plattform und es werden rund 2.500 Lieferungen (75kt Getreide) pro Monat abgewickelt. "Gemeinsam mit einer unserer wesentlichen Beteiligungen im Agrarbereich, der LLI, investieren wir in ein strategisch wichtiges Wachstumsfeld und heben damit Synergien", so Michael Höllerer.

Josef Pröll, Generaldirektor der LLI, ergänzt: "Die Investition in Agro.Club bietet uns die Chance, das Potenzial eines derzeit stark fragmentierten und teilweise ineffizienten globalen Agrarmarkts zu erschließen. Die Plattform hat sich insbesondere bei kleineren Volumina und Nischenmärkten als effizienter Problemlöser erwiesen. Das kann auch für heimische Landwirte eine interessante Perspektive sein."

"Wir bleiben unseren Wurzeln in der Region und als Partner der heimischen Landwirtschaft damit treu, setzen im Sinne der nachhaltigen Absicherung und Innovation auch hier auf Unternehmen, die digitale, schnell wachsende Geschäftsmodelle verfolgen", betont Michael Höllerer.

Agro.Club verfügt über ein starkes Führungsteam mit über 50 Jahren Erfahrung in der Agrarbranche. Gründer Egor Kirin hat das Unternehmen mit eigenen Mitteln gegründet und Top-Investoren gewinnen können, mit dem Ziel, Agro.Club zum weltweit führenden digitalen Marktplatz im Bereich Landwirtschaft zu machen.

Die gemeinsame Investition beider Unternehmen beträgt einen mittleren einstelligen Millionenbetrag und ist ein Teil der strategischen Neuausrichtung der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, die die Prüfung von Co-Investments in innovative Start-ups zur Weiterentwicklung ihrer Geschäftsfelder umfasst. Neben anderen Frühphaseninvestoren ist auch Elevator Ventures, der Venture-Capital-Arm der RBI, bereits in Agro.Club investiert.





Über die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ist die größte private Beteiligungsholding in Österreich, die genossenschaftlich organisiert ist. Sie ist in den Geschäftsfeldern Bank, Agrar, Infrastruktur und Medien tätig. Zu ihren Beteiligungen zählen u.a. die Raiffeisenbank International, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, AGRANA, Leipnik-Lundenburger Invest, NÖM, STRABAG und Kurier.

Über die Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs AG

Die LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs AG (LLI) ist eine traditionsreiche Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien. Mit ihren Unternehmensgruppen ist sie in den Segmenten Mehl & Mühle (Goodmills) und Vending (Automatencatering für Heißgetränke und Verpflegung, café+co) tätig. Der Fokus der Aktivitäten der LLI liegt auf den Märkten in Zentral-, Ost- und Südosteuropa.

Über Agro.Club Inc. ("Agro.Club")

Agro.Club hat seinen Hauptsitz in New York, USA. Das Unternehmen ist ein globaler digitaler B2B-Marktplatz für die Landwirtschaft. Dieser bietet Getreidekäufern auf fünf Kontinenten Getreide direkt von Landwirten der wichtigsten Getreideanbauregionen der Welt an. Das Unternehmen setzt auf Technologie, um sowohl die beste Übereinstimmung zwischen Getreideangebot und -nachfrage zu finden als auch um die Kunden- und Qualitätsprüfung sowie die Logistik durchzuführen. Zudem stellt Agro.Club kurzfristige Finanzierungen für die Abnehmer zur Verfügung.

Über Elevator Ventures

Elevator Ventures ist der Corporate-Venture-Capital-Arm der Raiffeisen Bank International. Das Team fokussiert sich auf die Themen Fintech und Beyond Banking und investiert in wachstumsstarke Technologieunternehmen mit Ambitionen in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Bisher hat Elevator Ventures bereits über 30 Millionen Euro in 15 Unternehmen investiert, darunter drei erfolgreiche Exits, und hält zwei Fund-of-Funds-Positionen.

