ÖAMTC-Team holt Gold bei Pannenhilfe-Europameisterschaft (+ Fotos)

Steirisches Team setzt sich in internationalem Wettbewerb durch

Graz (OTS) - Gold für den ÖAMTC: Beim jährlichen „Road Patrol Training“, das gemeinsam von der FIA Region I mit der ARC Europe veranstaltet wird, konnte das steirische ÖAMTC-Team Leonie Tieber und Markus Resetarits (Stützpunkt Graz West) den Wettbewerb eindeutig für sich entscheiden. Der zweite Platz ging an den spanischen Club RACE, Platz Drei an SOS International.

Jährlich messen sich Pannenhelfer:innen mit Teams aus ganz Europa: Heuer gingen in Slowenien 16 Nationen an den Start. Der Bewerb besteht aus mehreren Stationen, an denen technisches Know-how, Teamwork und Kund:innenorientierung unter Zeitdruck unter Beweis gestellt werden müssen. 2023 lagen die Schwerpunkte zudem auf Elektromobilität und Batterietechnologie. "Die ÖAMTC-Teams landen seit Jahren immer wieder im Spitzenfeld der europäischen Pannenhilfe, das freut uns nicht nur, sondern ist auch ein Beweis für das hohe Ausbildungsniveau beim ÖAMTC", betont Harald Ehringfeld vom Technischen Qualitätsmanagement, der das Gold-Team nach Slowenien begleitet hat.

"Die Pannenhilfe ist eine der Kernkompetenzen des ÖAMTC. Der jährliche internationale Wettbewerb ist für uns eine gute Gelegenheit, sich mit anderen Mobilitätsclubs zu messen – und belegt einmal mehr die Kompetenz des ÖAMTC. Zudem schätzen wir den Austausch mit Clubs aus anderen Ländern in Bezug auf aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der Pannenhilfe. Herzliche Gratulation an unser Team", sagt Paul Fernbach, Landesdirektor des ÖAMTC in der Steiermark.





Über die ÖAMTC-Pannenhilfe

Allein im vergangenen Jahr 2022 verzeichnete die mobile Pannenhilfe des ÖAMTC 662.677 Einsätze in ganz Österreich. Unsere Kolleg:innen im Mobilen Pannendienst suchen übrigens Unterstützung für die Teams in ganz Österreich. Mehr Infos im ÖAMTC-Karriereportal unter www.oeamtc.at/karriere-portal.

