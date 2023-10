Global Student Satisfaction Award für Universität Klagenfurt

Universität Klagenfurt gewinnt den Global Student Satisfaction Award in der Kategorie „Student Diversity“

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Nachdem die Universität Klagenfurt schon 2021 einen der begehrten Preise gewonnen hatte, war sie nun auch bei der diesjährigen Award-Verleihung erfolgreich. Sie gewann die Auszeichnung im Bereich Student Diversity und konnte sich in der globalen Endrunde gegen die University of West Florida aus den USA und die Prince of Songkla University aus Thailand durchsetzen. Damit ist die Universität Klagenfurt die einzige Universität weltweit, die zweimal hintereinander einen Global Student Satisfaction Award gewinnen konnte.

Die Global Student Satisfaction Awards wurden heuer bereits zum siebten Mal vergeben. Insgesamt wurden durch Studyportals 126.000 Universitäts-Reviews ausgewertet, 1.114 Universitäten wurden bewertet. Für die Teilnahme an den Awards können sich Universitäten nicht bewerben, es sind allein die Studierenden, die entscheiden, ob eine Universität erfolgreich ist. Insgesamt werden Preise in sieben Kategorien vergeben: Overall Satisfaction, Student-teacher interaction, Quality of student life, Career development, Student diversity, Online classroom experience und Admission process. Im Jahr 2021 erhielt die Universität Klagenfurt den Sonderpreis für das beste Covid-Krisenmanagement, nun folgte der Preis für Student Diversity.

Die Kategorie Student Diversity beschreibt, wie freundlich und divers die Atmosphäre an einer Universität ist und wie erfolgreich eine Universität darin ist, Menschen aus aller Welt an der Universität zu integrieren.

Doris Hattenberger, Vizerektorin für Lehre, freut sich über den Preis: „Es ist aus meiner Sicht die schönste Auszeichnung, die wir bekommen können, wenn Studierende sich an unserer Universität gut aufgenommen und wohlfühlen. Wir verstehen Diversität als Bereicherung und freuen uns, wenn es gelingt, das auch zu leben. Herzlichen Dank an alle, die sich diesen Preis verdient haben. Namentlich unsere Lehrenden und die vielen Kolleg:innen in der Verwaltung, die sich täglich darum bemühen, dass sich Studierende bei uns willkommen und gut betreut fühlen. Mein Dank gilt natürlich besonders den Studierenden, die uns ein so gutes Zeugnis ausgestellt haben. Wir werden in unseren Bemühungen nicht nachlassen, noch besser zu werden.“

Dass die Universität Klagenfurt mit ihren vielfältigen Bemühungen auf dem richtigen Weg ist, zeigt der enorme Erfolg der englischsprachigen Bachelor- und Master-Studienprogramme. Insgesamt lernen und forschen an der Universität Klagenfurt Studierende aus über 100 Ländern. Allein im Bachelor-Programm Robotics and Artificial Intelligence haben in diesem Wintersemester Erstsemestrige aus 33 Ländern ihr Studium begonnen. Auch auf anderen Bewertungsportalen, im deutschsprachigen Raum z. B. Studycheck, erhält die Universität Klagenfurt regelmäßig Höchstnoten.

Weitere Informationen zu den Global Student Satisfaction Awards

Rückfragen & Kontakt:

Universität Klagenfurt

Dr. Annegret Landes

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation

+43 664 839 8856

annegret.landes @ aau.at

www.aau.at