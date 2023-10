BdA Österreich gratuliert Dr.in Naghme Kamaleyan-Schmied zur Wahl

Ordinationsassistentinnen hoffen auf Rückkehr der Ärztekammer Wien zum Tagesgeschäft und Aufnahme der Kollektivvertragsverhandlungen

Wien (OTS) - „Wir kennen Dr.in Kamaleyan-Schmied als kompetente, durchsetzungsstarke und faire Ärztin, Funktionärin, und Arbeitgeberin“, betont BdA-Präsidentin Mag.a Elisabeth Hammer-Zach. „Wir freuen uns, eine Frau an der Spitze des Vertretungsorganes der Wiener Allgemeinmediziner*innen zu haben, die nicht nur den Blickwinkel der Arbeitgeber*innen vertritt, sondern auch Verständnis hat für die überwiegend weibliche Berufsgruppe der Ordinationsangestellten. Als Arbeitgeberin kennt sie die besondere Situation von berufstätigen Frauen mit Obsorgepflichten für Kinder und betreuungsintensive Personen im Haushalt im Niedriglohnsektor des Gesundheitsbereichs.“

Der Berufsverband der Arztassistent*innen geht davon aus, dass mit Kamaleyan-Schmied die Kurie der Niedergelassenen Ärzt*innen die längst überfälligen Kollektivvertragsverhandlungen für Angestellte in Ordinationen anberaumt und verhandelt. „Die Arbeitnehmer*innen in Wien haben mit den Streitigkeiten innerhalb der Ärztekammer nichts zu tun und kamen so völlig ungerechtfertigt zum Handkuss“, sagt Hammer-Zach. „In Anbetracht des bald zu Ende gehenden Jahres und der bereits anstehenden Verhandlungstermine in den anderen Bundesländern wünschen wir uns einen raschen und fairen Abschluss!“

Der Berufsverband der ArztassistentInnen wünscht Dr.in Kamaleyan-Schmied bei ihrer neuen Aufgabe viel Erfolg und gutes Gelingen. Hammer-Zach: „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!“





Der Berufsverband der ArztassistentInnen (BdA), der 1991 als freiwillige Interessensvertretung für ArztassistentInnen gegründet wurde, vertritt die beruflichen und wirtschaftlichen Interessen der in Österreich tätigen Berufsgruppe in niedergelassenen Arztpraxen. Wichtigstes Anliegen des BdA neben der Interessensvertretung ist die Professionalisierung der Arztassistenz durch Fortbildungsangebote und Vernetzung.



Mehr Info: www.arztassistenz.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Elisabeth Hammer-Zach

Präsidentin u Vertretung für OÖ

Berufsverband der ArztassistentInnen Ö (BdA)

Mobil: 0660/7020220

Mail: bda.praesidentin @ arztassistenz.at

www.arztassistenz.at