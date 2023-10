Nachtrag zum Vorfall in der Wiener Innenstadt

Vorfallszeit: 21.10.2023, 02:00 Uhr Vorfallsort: Wien-Innere Stadt

Wien (OTS) - Wie heute bereits berichtet sollen gestern Früh zwei zum Tatzeitpunkt unbekannte Personen in der Wiener Innenstadt verhetzende Parolen gerufen und die israelische Flagge, die an einem Objekt der israelitischen Kultus-gemeinde angebracht war, aus der Verankerung gerissen haben. Weiters kam es in diesem Zusammenhang zu einer Körperverletzung.

Durch engagierte Beamte der Bereitschaftseinheit Wien und den professionellen Ermittlungen des Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) ist es gelungen eine Tatverdächtige (17, Stbg.: Österreich) auszuforschen.

Die 17-Jährige wurde bereits vom LVT Wien zu den Tatvorwürfen vernommen. Sie zeigte sich zur Sachbeschädigung geständig, bestreitet jedoch die Vorwürfe der Verhetzung.

Weiters gab sie an, dass sie zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sei, die anderen Personen erst kurz vor der Tat kennenlernte und sie von diesen zu dieser Handlung motiviert wurde.

Die 17-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Die Ermittlungen zu den anderen Tatverdächtigen laufen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien

Pressestelle



Kontrollinspektorin Barbara Gass

Telefon: 01 31310 72133

E-Mail: barbara.gass @ polizei.gv.at