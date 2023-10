SPÖ-Schatz: Vandalisierung des Stadttempels ist aufs Schärfste zu verurteilen

Schutz der jüdischen Gemeinde muss mehr als Regierungs-Show sein

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sprecherin für Gedenkkultur Sabine Schatz ist erschüttert über die Vandalisierung des Stadttempels in Wien, bei der eine Israelfahne von der Fassade gerissen wurde und Drohgebärden in Richtung des Tempels fielen: „Jüdisches Leben ist Teil von Wien und von Österreich. Die Einrichtungen der jüdischen Gemeinschaft müssen sicher sein vor Angriffen, gerade in so einer sensiblen Zeit.“ ****

Die SPÖ-Abgeordnete erwartet Antworten von Innenminister Karner: „Der Schutz der jüdischen Gemeinschaft muss mehr sein als Regierungs-Show! Es gab wohl keine Phrase, die in der letzten Woche von Innenminister Karner so oft geäußert wurde, wie ‚24/7‘. Trotzdem war keine Polizeipräsenz vor dem Tempel zu erkennen. Der Innenminister hätte in der ‚ORF-Pressestunde‘ erklären müssen, warum es keine Weisung zur ständigen Überwachung so sensibler jüdischer Einrichtungen gegeben hat! Stattdessen hat er einen leeren Stehsatz nach dem anderen wiederholt.“ (Schluss) sd/lp

