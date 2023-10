565 Pflegepersonen steigen ins Berufsleben ein - 80 Prozent gehen zum Wiener Gesundheitsverbund

Wien (OTS) - Über alle Pflege-Berufsgruppen hinweg gab es im Wiener Gesundheitsverbund mit Stand September bereits 565 Absolvent*innen. Sie haben ihre Ausbildung im Bereich Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz oder FH-Bachelor Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich abgeschlossen. 80 Prozent der Absolvent*innen bleiben auch nach der Ausbildung beim Wiener Gesundheitsverbund.

Trotz Kampf um Fachkräfte und demografischer Entwicklung ist es dem Wiener Gesundheitsverbund mit den gesetzten Maßnahmen gelungen, die Absolvent*innenzahlen in den letzten drei Jahren konstant zu halten. Aufgrund der „Pflege Zukunft Wien“-Ausbildungsoffensive gab es in den letzten Jahren wienweit sogar eine Steigerung der Pflege-Absolvent*innen. Die Pflege-Absolvent*innen gehören der größten Berufsgruppe im Spital an und sind Spezialist*innen in einem Bereich, der für die gesamte Bevölkerung unverzichtbar ist.

Der Wiener Gesundheitsverbund ist Österreichs größter Ausbildner in der Gesundheits- und Krankenpflege. Jährlich starten rund 770 Personen ihre Pflegeausbildung. Im Zuge der Ausbildung absolvieren sie mehrere Praktika in unterschiedlichen Fachbereichen. Heuer wurden bereits 7.100 dieser Pflege-Praktika abgeschlossen. Das Unternehmen leistet somit einen bedeutenden Beitrag für die Pflege von heute und morgen. Aufgrund der demografischen Veränderungen der Gesellschaft steigt der Bedarf an gut ausgebildeten Pflegekräften. Hier knüpft der Wiener Gesundheitsverbund an.



Pflegeausbildung am Puls der Zeit

Die Wiener Gesundheitsverbund-Standorte garantieren Pflegeausbildung am Puls der Zeit. „Die Pflege hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und gerade Ausbildungseinrichtungen sind maßgeblich an Fortschritt und Neuerung beteiligt“, erklärt die Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes Evelyn Kölldorfer-Leitgeb.

Der Wiener Gesundheitsverbund bietet für alle Interessierten eine passende Pflegeausbildung an. Sei es mit oder ohne Diplom. Es gibt Grundausbildungen für Berufseinsteiger*innen, aber auch Sonderausbildungen für Mitarbeiter*innen. Egal, wo es die Pflege-Absolvent*innen hinführt, ihnen stehen alle Türen offen: von der Kinderstation über den OP bis hin zur Demenzstation im Pflegehaus oder einem Job im Entlassungsmanagement ist alles möglich. Es ist ein Beruf, der viele Entwicklungsmöglichkeiten und eine sichere Anstellung bietet.



Neuer interner Karrierepfad: Von der Pflegefachassistenz zum Bachelor

Für Pflegefachassistent*innen, die bereits im Berufsalltag verwurzelt sind und sich weiterentwickeln möchten, gibt es nun eine österreichweit einzigartige Chance: Innerhalb des Wiener Gesundheitsverbundes kann das Bachelorstudium neben der Berufstätigkeit absolviert werden.

28 Pflegefachassistent*innen starteten im September 2023 erstmals mit diesem Studiengang für Gesundheits- und Krankenpflege an der FH Campus Wien. Voraussetzung ist die Matura oder analog zur Studienberechtigungsprüfung diverse Einstiegsprüfungen.

Das zweijährige Studium kombiniert die Berufstätigkeit im Wiener Gesundheitsverbund mit der akademischen Ausbildung. Die Mitarbeiter*innen bleiben im Dienstverhältnis und schließen mit einem Bachelor of Sience in Health Studies inkl. Berufsberechtigung für den Gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege ab.





81 Lehrlinge starten im Wiener Gesundheitsverbund

Mit September 2023 begannen 81 Lehrlinge – über 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Beispiel als Tischler*innen, Elektrotechniker*innen oder Köch*innen. Die größte Gruppe sind Verwaltungsassistent*innen.

Die Zufriedenheit der jungen Menschen mit ihrem Arbeitgeber zeigt eine neue Untersuchung. Vor Kurzem wurde der Wiener Gesundheitsverbund vom IMWF gemeinsam mit der Kronen Zeitung zu den beliebtesten Lehrbetrieben Österreichs 2023/24 gekürzt. Die Auszeichnung beruht auf einer umfassenden, multimethodischen Studie des IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung



