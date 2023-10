AK Preismonitor: Ein und dieselbe Drogerieware – Preisunterschiede haben sich „gewaschen“!

Große Preisdifferenzen für Pflaster, Gesichtswasser, Seife & Co.

Wien (OTS) - Ein und dieselben Drogerieprodukte sind in Österreich um durchschnittlich 25 Prozent teurer als in Deutschland. Die Preisunterschiede sind teilweise eklatant – zum Beispiel 130 Prozent Preisdifferenz für Hansaplast-Pflaster, 121 Prozent Unterschied für das Garnier-Gesichtswasser! Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei 92 verglichenen identen Drogeriewaren Anfang Oktober bei insgesamt zehn Online-Super- und Drogeriemärkten in Österreich und Deutschland.

Teures Pflaster Österreich – So viel mehr kosten Pflaster, Seife &Co. in Österreich im Vergleich zu Deutschland (Durchschnittspreise, in Euro)

~

Produkt/Marke1) Ö D Differenz2)

Sensitive Strips/Hansaplast (20 Stück) 5,66 2,46 130 %

Gesichtswasser/Garnier (200 ml) 5,96 2,70 121 %

Zahncreme/Weleda (75 ml) 7,22 3,90 85 %

Body-Milk/Sebamed (200 ml) 7,15 3,96 80 %

Seife Avocado/CD (100 g) 1,30 0,77 68 %

Taschentücher/Tempo (150 Stück) 3,59 2,15 67 %

~

1) genaue Produktbezeichnung unter www.arbeiterkammer.at/preismonitor; 2) gerundet

Der AK Preismonitor zeigt: Rund 90 Prozent (83 von 92) der verglichenen Drogerieprodukte sind in Österreich im Schnitt teurer als in Deutschland, neun Produkte sind bei uns preiswerter.

Drogeriewaren, die es auch bei uns in den Online-Supermärkten gab, waren in Österreichs Online-Supermärkten um durchschnittlich 7,6 Prozent teurer als in den heimischen Online-Drogeriemärkten.

Zum Preismonitor: Die AK erhob zwischen 2. und 5. Oktober die Preise von identen Produkten in zwei Online-Supermärkten – Billa, Interspar und drei Online-Drogeriemärkten – Bipa, DM, Müller sowie bei DM, Müller, Rossmann, Edeka und Rewe in Deutschland.

SERVICE: Den AK Preismonitor zu den identen Drogerieprodukten finden Sie unter www.arbeiterkammer.at/preismonitor.

