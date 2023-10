FPÖ – Ecker zu Frauenmorden: „Allein mehr Geld für Gewaltschutz löst Problem nicht!“

Gewaltschutz muss neu gedacht und präventive Maßnahmen ausgebaut werden

Wien (OTS) - Klare Forderungen erneuerte heute FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker anlässlich der neuerlichen erschütternden Frauenmorde: „Die Budgeterhöhung für 2024 für Gewaltschutz löst das Problem nicht. Es muss Maßnahmen geben, die tatsächlich präventiv wirken, bevor die Frau zum Opfer von Gewalt wird. Dazu gehört unter anderem auch, dass es bei Gewalt vom Partner gegen die Frau eine sofortige Gefahrenbeurteilung gibt und die Frau – auch mit den Kindern – sicher untergebracht wird. Derzeit müssen Frauen etwa bei subtilen Drohungen, die meist nicht nachweisbar sind, quasi darauf warten, dass ihnen etwas passiert, denn sonst gibt es keine Handhabe. Ziel muss sein, dass jede Frau in Österreich sicher ist!“

Derzeit gebe es einen „Fleckerlteppich“ an Maßnahmen und neuen Projektförderungen, die genauerer Betrachtung unterzogen werden müssten. „Auch wenn Frauenministerin Raab großmundig von einem Gesamtkonzept spricht – es kennt keiner und offensichtlich hilft es nicht“, so Ecker.

„Wir brauchen sichere Korridore für Frauen bevor sie einem Frauenmord zum Opfer fallen. Mein Mitgefühl geht an die Familien und Freunde der Opfer. Die jüngsten zwei Morde verbreiten auch ein Gefühl der Machtlosigkeit. Wir müssen in unserem Land den Gewaltschutz neu denken und umsetzen. Denn was nützt zum Beispiel eine ,SOS-App´, die so gut ,versteckt´ ist, dass sie kaum zu finden ist? Es muss genauso aber auch klar benannt werden, dass beinahe die Hälfte der Täter beziehungsweise der Opfer entweder gar keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder ausländische Wurzeln haben. Tatsache ist: Der traurige Rekord an Frauenmorden in unserem Land ist durchaus auch der Zuwanderung geschuldet. In manchen Kulturkreisen sind oft aus Sicht der Männer Frauen nichts wert“, betonte NAbg. Rosa Ecker.

