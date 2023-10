ORF-Premiere am 25. und 28. Oktober in ORF 2: Emily Cox in „Unschuldig – Der Fall Julia“

Spannender Krimi-Zweiteiler mit u. a. Gerti Drassl, Jan Krauter und Andreas Guenther

Wien (OTS) - Emily Cox – derzeit in „Alma & Oskar“ im Kino zu sehen – ist Julia: Nach einer fünfjährigen Gefängnisstrafe, zu der sie wegen Mordes an einem ihrer Schüler schuldlos verurteilt wurde, kommt die Lehrerin aufgrund neuer Beweise frei. Nun will sie ihr altes Leben zurück, und auch die Ermittler nehmen diesen Fall wieder auf und stoßen bei der Suche nach dem wahren Täter auf zahlreiche Ungereimtheiten. „Unschuldig – Der Fall Julia“ ist als Zweiteiler am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, sowie am Samstag, dem 28. Oktober, jeweils um 20.15 Uhr als ORF-Premiere in ORF 2 zu sehen. An der Seite von Emily Cox spielen unter der Regie von Ute Wieland: Gerti Drassl, Jan Krauter, Andreas Guenther, Katharina Marie Schubert, Thomas Loibl, Mehdi Meskar, Peter Schneider u. a. Drehbuchautor Florian Oeller adaptierte dazu die „Innocent“-Vorlage von Matthew Arlidge und Chris Lang. Gedreht wurde die Produktion der filmpool fiction im Auftrag der ARD Degeto für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF 2022 an der Ostsee, in Travemünde und in Hamburg.

Mehr zum Inhalt:

Die Lehrerin Julia (Emily Cox) wurde für den Mord an ihrem Schüler Felix schuldlos verurteilt. Als neue Beweismittel auftauchen, wird sie nach fünf Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Sie will einen Neuanfang wagen und ihren Ex-Mann (Jan Krauter) zurückgewinnen, obwohl der sie im Stich gelassen hat und jetzt seine Verlobte Katrin (Katharina Marie Schubert) heiraten will. Auch an ihre damalige Schule will Julia als Deutschlehrerin zurückkehren. Doch was damals zwischen ihr und dem Opfer passiert ist, möchte sie weiter für sich behalten und nicht einmal Hauptkommissar Max Kauth (Thomas Loibl) anvertrauen. Er fokussiert sich bei seinen Ermittlungen auf das Mordopfer – und stößt auf Konflikte, Lügen und Geheimnisse, von denen nicht einmal Julia etwas ahnt.

