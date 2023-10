FPÖ – Fuchs: "Brunners ambitionsloses Budget wird Österreichs Steuerzahler noch viele Milliarden Euro kosten!"

„Für Brunner scheint es nun auch die einzige inhaltliche Aufgabe zu werden, wie kann ich Herbert Kickl als Bundeskanzler verhindern“

Wien (OTS) - „Man kann es drehen und wenden wie man will, aber Fakt ist: Dieses schwarz-grüne Budget zerstört unseren Wohlstand, verbaut die Zukunft Österreichs und ist eine reine Steuergeldverschwendung.“ Mit diesen Worten kommentierte FPÖ-Budgetsprecher NAbg. DDr. Hubert Fuchs die Aussagen von ÖVP-Finanzminister Brunner im heutigen Ö1-„Journal zu Gast“. „Brunners ambitionsloses Budget wird Österreichs Steuerzahler und die nächsten Generationen noch viele Milliarden Euro kosten – Verantwortung, Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit sieht anders aus", so Fuchs weiter.

„Wenn Menschen länger arbeiten wollen, dann sollen sie das auch freiwillig machen können, dafür müssten aber notwendige Anreize im Sozial- und Steuersystem endlich von ÖVP und Grünen angegangen werden. Eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters auf über 65 Jahre wird es mit uns sicher nicht geben. Ebenso müsste der ÖVP-Finanzminister auch Voraussetzungen dafür schaffen, dass es für jene Pensionisten, die freiwillig ihre Erfahrungen aktiv einbringen wollen, attraktiv wird, sich wieder am Arbeitsleben zu beteiligen. Diese Pensionisten sollten die Möglichkeit bekommen, sich ein kleines Zubrot zu verdienen, ohne finanzielle Nachteile erleiden zu müssen“, sagte der FPÖ-Budgetsprecher.

„Die kalte Progression wurde nicht zur Gänze abgeschafft. Die Arbeitnehmer ersparen sich dadurch rein gar nichts, es wird ihnen vom ÖVP-Finanzminister nur weniger weggenommen. Beim Urlaubs- und beim Weihnachtsgeld bereichert er sich nämlich noch immer ziemlich ungeniert mit Hilfe der kalten Progression“, erklärte Fuchs.

„Auch wenn es der Minister permanent bestreitet, er ist und bleibt der größte Krisenprofiteur dieser Rekordinflation, weil er schon bei der Mehrwertsteuer alleine nur für 2024 drei Milliarden Euro an Mehreinnahmen absahnt. Gleichzeitig hat aber wegen der hohen Inflation auch das Geldvermögen der privaten Haushalte nach neuesten Berechnungen der Nationalbank real deutlich an Wert verloren. Seit mehr als eineinhalb Jahren liegt nun die Inflation in Österreich über der Marke von fünf Prozent, aber ÖVP und Grüne lassen die Österreicher dennoch weiterhin im Regen stehen“, kritisierte Fuchs.

„Nun scheint es auch für Brunner die einzige inhaltliche Aufgabe zu werden, wie kann ich FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl als Bundeskanzler verhindern, anstatt ein ordentliches Budget aufzustellen, das nicht die nächsten Generationen belastet. Je schneller nun Neuwahlen in Österreich stattfinden, desto besser ist es für unser Land und die Steuerzahler. Nach diesem ambitionslosen schwarz-grünen Budget ist es höchste Zeit für eine FPÖ-geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl“, betonte Fuchs.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at