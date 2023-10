Vorsitzwechsel in der SPÖ Währing: Trinko folgt auf Höferl

Trinko: „Politik über Bezirks- und Parteigrenzen hinaus machen“

Wien (OTS/SPW) - Bei der Bezirkskonferenz der SPÖ Währing am 20. Oktober wurde Dr. Michael Trinko mit 91,89 Prozent der Stimmen zum neuen Bezirksparteivorsitzenden gewählt. Er folgt damit auf Dr. Andreas Höferl, der das Amt seit 2019 innehatte. Als seine Stellvertreterin wurde Mag.a Elisabeth Kaiser, MA mit 86,89 Prozent der Stimmen gewählt. Trinko bedankte sich bei den Delegierten für ihr Vertrauen und bei seinem Vorgänger für seinen engagierten Einsatz und die unermüdliche Arbeit. „Wir werden uns auch weiterhin für ein gutes Leben für alle einsetzen, nicht nur für jene, die sich es leisten können. Als soziales Gewissen in der Bezirkspolitik geben wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten all jenen eine Stimme, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind. Wir werden im Unterschied zu anderen Parteien auch in Zukunft politisch das Verbindende vor das Trennende stellen. Denn die Ideen und Wünsche der Währinger und Währingerinnen sind unser politischer Auftrag. Dabei kennen wir keine Bezirks- oder Parteigrenzen,“ skizziert der neue Vorsitzende sein Politikverständnis.

SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig war bei der Bezirkskonferenz der SPÖ Währing zu Gast und bedankte sich bei Andreas Höferl für sein Engagement als Bezirksparteivorsitzender der SPÖ Währing: „Du hast viel Zeit investiert, viele inhaltliche Positionspapiere entwickelt und bist als Klubdirektor im Rathaus eine wichtige Schaltstelle. Die SPÖ ist eine starke Organisation mit Anbindung an die Zivilbevölkerung. Unsere Stärke ist, dass wir eine Bewegung sind, die die Menschen ein Stück des Weges mitnimmt – und das hast auch du in deiner Arbeit stets verfolgt.“

Sicher ist sich der Wiener Bürgermeister auch, dass der neu gewählte Bezirksparteivorsitzende Michael Trinko diesen Weg in Währing weiterführen wird: „Ich wünsche dir Michael viel Erfolg, du bist schon lange dabei, bist Klubvorsitzender und Gewerkschafter. Du deckst mit deiner Expertise im Arbeitnehmer*innen- und -Lehrlingsbereich ein spannendes Feld für die Sozialdemokratie ab. Ich freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit.“

Die SPÖ Währing wird den erfolgreichen Weg von Höferl, der bei der Konferenz auch zum Ehrenvorsitzenden der SPÖ Währing gewählt wurde, fortsetzen. Schwerpunkt bleibt der Einsatz für Bezirksprojekte, um weitere kostenlose Aktivitäten und Verbesserungen für die Bevölkerung im öffentlichen Raum umzusetzen. Unter dieser Prämisse hat die SPÖ Währing seit der Wahl 2020 unter anderem eine Outdoor-Fitnessanlage im Währinger Park, eine zusätzliche Toilettenanlage im Türkenschanzpark, mehrere Trinkbrunnen, aber auch konsumfreie Zonen bei der Neugestaltung des Kutschkermarktes umgesetzt.

Michael Trinko wurde 1981 in Braunau am Inn geboren. Seit 2009 ist er in Wien beim Österreichischen Gewerkschaftsbund beschäftigt. Bis 2015 leitete er die Jugendabteilung des ÖGB. Seit 2015 ist er als Arbeitsrechtsexperte im Referat für Rechts- und Kollektivvertragspolitik im ÖGB tätig. 2022 schloss der Jurist das Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften ab. Von 2019 bis zur Wien-Wahl 2020 war er Seniorenbeauftragter von Währing. Er war Spitzenkandidat der SPÖ Währing bei der letzten Wahl und ist seither Klubvorsitzender der SPÖ Währing im Bezirksparlament. (Schluss)

