„IM ZENTRUM“: Nahost auf unseren Straßen – Was hält Österreich aus?

Am 22. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In ganz Europa geht wieder die Angst vor Terroranschlägen um. In Österreich wurde am Mittwoch die Terrorwarnung auf die zweithöchste Stufe angehoben. Wegen der jüngsten Eskalation im Nahost-Konflikt und des Terroranschlags in Brüssel sehen die Sicherheitsbehörden auch in Österreich eine „konkrete Gefährdungslage und erhöhte Anschlagsgefahr“. Pro-Palästina-Demonstrationen sorgen für Diskussionen, judenfeindliche Parolen werden mit Mahnwachen gegen Antisemitismus beantwortet. Und Innenminister Gerhard Karner kündigte eine verstärkte sichtbare Präsenz vor jüdischen Einrichtungen an.

Wie groß ist die Terrorgefahr tatsächlich, was sind die Ursachen dafür und was können wir hier in Österreich der islamistischen Radikalisierung entgegensetzen? Welche Parolen können und dürfen bei Demonstrationen toleriert werden, wo sind die roten Linien und wie sehr steht dadurch die Meinungsfreiheit zur Diskussion?

Darüber diskutiert Claudia Reiterer am Sonntag, dem 22. Oktober 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 in „IM ZENTRUM“ mit

Christoph Wiederkehr

Vizebürgermeister Wien, NEOS

Karl Mahrer

Landesparteiobmann ÖVP Wien

Bini Guttmann

Exekutivrat Jüdischer Weltkongress

Seyran Ateş

Menschenrechtsanwältin und Autorin

Nicolas Stockhammer

Terror- und Extremismusforscher, Donau-Universität Krems

