Baustellenbesuch des Windparks Großkrut-Altlichtenwarth

Lokalaugenschein von ImWind und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

Das Projekt hat uns bereits über viele Jahre begleitet und uns vor die ein oder andere Herausforderung gestellt. Es freut uns daher besonders, dass wir nun in den letzten Zügen der Bauphase sind und schon bald sauberen Strom für die Region aus der Region erzeugen können. Christoph Zurucker-Burda, CFO ImWind 1/3

Seit mehr als 20 Jahren finanzieren wir als Vorreiter den regionalen Ausbau von erneuerbaren Energien in Österreich. Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter, Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien 2/3

Deshalb freut es uns besonders, unseren Partner ImWind bei einem weiteren Großprojekt zur Produktion von grünem Strom zu begleiten. Reinhard Karl, Generaldirektor-Stellvertreter, Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien 3/3

Wien/Pottenbrunn (OTS) - Seit Oktober 2022 entsteht in der Marktgemeinde Großkrut und der Gemeinde Altlichtenwarth der gleichnamige Windpark Großkrut-Altlichtenwarth mit zwei modernen Windkraftanlagen von ImWind. Das Gemeinschaftsprojekt von EVN und ImWind wird in den kommenden Wochen fertiggestellt und noch in 2023 in Betrieb gehen.

Mit einer Nennleistung von jeweils 6,2 MW stellen die zwei Vestas EnVentus V162 Windkraftanlagen die bis dato leistungsstärksten Anlagen von ImWind dar. Diese Leistung spiegelt sich auch in beeindruckenden Zahlen wider. Mehr als 9.000 Haushalte können jährlich mit sauberen Grünstrom versorgt werden und sparen pro Jahr den CO2-Ausstoß von rund 7.500 PKWs ein.

Die Realisierung des Windparks sowie zwei weiterer Windparks im Weinviertel und ein Solarkraftwerk im burgenländischen Nickelsdorf wurde durch eine der ersten Finanzierungsvereinbarungen seiner Art unter dem neuen Förderregime des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) gemeinsam mit der RLB NÖ-Wien ermöglicht. Angesichts der positiven Umwelteffekte wird die Finanzierung maßgeblich aus Mitteln der Europäischen Investitionsbank unterstützt.

Gemeinsam mit Generaldirektor Stv. Reinhard Karl (Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien), konnte sich ImWind CFO Christoph Zurucker-Burda über den Baufortschritt der Anlagen von ImWind überzeugen.

„ Das Projekt hat uns bereits über viele Jahre begleitet und uns vor die ein oder andere Herausforderung gestellt. Es freut uns daher besonders, dass wir nun in den letzten Zügen der Bauphase sind und schon bald sauberen Strom für die Region aus der Region erzeugen können. “, so CFO ImWind Christoph Zurucker-Burda.

„ Seit mehr als 20 Jahren finanzieren wir als Vorreiter den regionalen Ausbau von erneuerbaren Energien in Österreich. “, so Generaldirektor-Stellvertreter Reinhard Karl, Kommerzkundenvorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, und betont: „ Deshalb freut es uns besonders, unseren Partner ImWind bei einem weiteren Großprojekt zur Produktion von grünem Strom zu begleiten. “

Das Projekt: Windpark Großkrut-Altlichtenwarth

2 Windkraftanlagen von ImWind (insgesamt 12,4 MW)

Baustart Oktober 2022

Geplante Inbetriebnahme Q4 2023

Strom für rund 9.100 Haushalte

Jährliche CO2-Einsparung von rund 17.500 Tonnen

Über ImWind

ImWind ist ein österreichischer Windkraftpionier und zählt zu den größten Erzeugern von Erneuerbarer Energie in Österreich. Seit über 25 Jahren entwickelt, baut und betreibt ImWind Wind- und Photovoltaikparks im In- und Ausland. In Summe produzieren heute 141 Windkraft- und Photovoltaikanlagen rund 1 TWh pro Jahr an sauberem Strom für über 300.000 Haushalte in Österreich.

Über RLB NÖ-Wien

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien (RLB NÖ-Wien) ist eine moderne Regional- und Kommerzbank im Osten Österreichs und das Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und Erhalt langfristiger und nachhaltiger Kundenbeziehungen. Während sich die RLB NÖ-Wien als „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" vor allem auf die Bundeshauptstadt konzentriert, sind die lokal tätigen selbstständigen Raiffeisenbanken die führende Bankengruppe in Niederösterreich.

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Pechhacker, MSc (WU)

Leitung Office & Kommunikation

E-Mail: jop @ imwind.at