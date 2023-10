SS&C Blue Prism zum sechsten Mal in Folge zum Leader in der PEAK Matrix® Assessment 2023 für RPA-Produkte ernannt

Windsor, Connecticut und München (ots/PRNewswire) - S&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) freut sich bekannt zu geben, dass SS&C Blue Prism in der PEAK Matrix® Assessment 2023 der Everest Group in der Kategorie Robotic Process Automation (RPA) Products zum Leader ernannt wurde.

„SS&C Blue Prism hat seine Position als Leader in der RPA Products PEAK Matrix® 2023 der Everest Group gefestigt. Eine starke Marktpräsenz, die Bandbreite und Tiefe der Produktfunktionalitäten sowie kontinuierliche Investitionen in das Angebot einer integrierten intelligenten Automatisierungsplattform haben diese Platzierung ermöglicht", so Amardeep Modi, Vice President der Everest Group. „Produktunterstützung und Schulungen, Interoperabilität und Skalierbarkeit sind einige der wesentlichen Stärken des Unternehmens, die von Kunden hervorgehoben werden."

Im Rahmen der Untersuchung wurden die sich fortlaufend verändernde Entwicklung der globalen RPA-Landschaft und 24 Technologieanbieter anhand mehrerer Kriterien durchleuchtet. Bei der Bewertung von SS&C Blue Prism wurden unter anderem die Kundenzahlen, das jährliche Wachstum, das Kundenfeedback zu Mehrwert und Zufriedenheit sowie die Abdeckung verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen analysiert. Darüber hinaus wurden die Flexibilität des Geschäfts- und Vertriebsmodells sowie die Fortschrittlichkeit und Kundenakzeptanz der verfügbaren Geschäftsmodelle als Teil der Fähigkeit, erfolgreich Produkte zu liefern, beurteilt.

„Wir freuen uns sehr, dass SS&C Blue Prism zum sechsten Mal in der RPA Products PEAK Matrix® der Everest Group zum Leader ernannt wurde", sagt Mike Megaw, Global Head of IA, Risk, Regulatory and Data, SS&C Technologies. „Diese Auszeichnung der Everest Group ist eine Bestätigung für den erheblichen geschäftlichen Transformationswert und die Innovationskraft unseres Ökosystems intelligenter Automatisierungslösungen. Sie zeigt, dass die Zusammenarbeit unserer Teams und Partner weltweit dafür sorgt, dass Unternehmen besser vernetzt werden, indem wir unseren Kunden die bestmöglichen Produkte zur Verfügung stellen."

