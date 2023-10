„Thema“: Wie ansteckend ist Hass? – Zweithöchste Terrorwarnstufe in Österreich

Am 23. Oktober um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 23. Oktober 2023, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Wie ansteckend ist Hass? – Zweithöchste Terrorwarnstufe in Österreich

„Meine Freunde und ich schützen uns, indem wir kein Hebräisch mehr auf der Straße sprechen und über unsere Kippah eine Winterhaube ziehen. Manchmal kann ich nicht glauben, dass wir im 21. Jahrhundert leben“, sagt der Jugendliche Rafael N. Ein anderer junger Wiener hat die ersten 17 Jahre seines Lebens in Gaza verbracht. Mansor Abu El Hosna trauert um Verwandte, die in den vergangenen Tagen in Gaza getötet wurden. Er weine derzeit sehr viel: „Sie sterben ohne Grund, auf beiden Seiten.“ Nach dem Terror-Angriff der Hamas und der Eskalation zwischen Israel und den Palästinensern schaukelt sich die Stimmung auch in Österreich auf. Jüdische Einrichtungen werden jetzt noch stärker bewacht. Propalästinensische Demonstrationen werden behördlich untersagt, finden aber unter Polizeiaufsicht mitunter dennoch statt. Österreich hat die zweithöchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Wie groß ist die Gefahr? Wie gehen Menschen mit jüdischer oder palästinensischer Identität mit der angespannten Situation in Österreich um? Und wie kann die Spirale aus Angst und Hass durchbrochen werden? Ein Bericht von Andrea Poschmaier und Gerhard Janser.

Melanie und Michaela – die siamesischen Zwillinge sind 20

„In den vergangenen Jahren konnte ich meine Mädchen richtig genießen“, sagt Milena Stankovic. Zum ersten Mal seit der Geburt und der spektakulären Trennung ihrer siamesischen Zwillinge Melanie und Michaela im Wiener AKH vor 20 Jahren hat es zuletzt wenige Sorgen rund um die körperliche Gesundheit ihrer Kinder gegeben. Fünfzehn Jahre lang waren immer wieder Krankenhausaufenthalte und Operationen notwendig. „Es ist noch richtig ungewohnt, dass ich nachts nicht mehr aufstehen muss, um nach ihnen zu sehen“, sagt Zeljko Stankovic, der Vater der Zwillinge. „Thema“ hat immer wieder über das Schicksal der siamesischen Zwillinge berichtet. Eva Kordesch hat sie jetzt ein weiteres Mal in ihrem Zuhause in Niederösterreich besucht und mit der Familie über Höhen, Tiefen und die Zukunft gesprochen.

Filmen und schützen

„Wir wollen der Bevölkerung zeigen, wie wichtig Artenschutz für unser aller Dasein ist“, sagt Vogelschützer Hans Wurm aus dem Bezirk Neusiedl am See. Zusammen mit Tierfilmer Hubert Kretschmer kümmert er sich intensiv um den Erhalt bedrohter Vogelpopulationen. Kretschmer, der jahrzehntelang an ORF-„Universum“-Dokumentationen mitgearbeitet hat, hat ein spezielles Kamerasystem erfunden. „Ich studiere das Leben von selten gewordenen Tierarten, um sie besser schützen zu können“, sagt er. Mit Hilfe seiner Spezialkamera ist es erstmals möglich, Blicke in die Nester der extrem scheuen Schleiereule zu werfen, ohne die Tiere zu stören. Eine „Thema“-Reportage zwischen Natur und Technik von Gerhard Janser.

