Tennis: Erste Bank Open 2023 live in ORF SPORT +, in ORF 1 und in der ORF-TVthek

Ab Montag, dem 23. Oktober, mit Dominic Thiem und Sebastian Ofner fix im Hauptbewerb; Alexander Peya als Co-Kommentator

Wien (OTS) - Tennis der Superklasse wartet auf die Fans bei den Erste Bank Open 2023! Das Teilnehmerfeld bei dem mit 2.559.790 Euro dotierten ATP-500-Turnier besticht mit fünf Top-Ten-Assen und nicht weniger als zwölf Stars aus dem Kreis der 20 besten Tennisspieler der Welt. Mit Dominic Thiem und Sebastian Ofner stehen zwei Österreicher fix im Hauptbewerb.

Um unter den acht gesetzten Spielern der Erste Bank Open zu sein, bedarf es Position 14 im ATP-Ranking (Stand: 9. Oktober 2023). Der Weltranglisten-Dritte und Titelverteidiger Daniil Medvedev führt die vorläufige Setzliste vor Jannik Sinner (ITA/4), Stefanos Tsitsipas (GRE/6), Andrey Rublev (7), Alexander Zverev (GER/10), Tommy Paul (USA/13), Frances Tiafoe (USA/13) und Karen Khachanov (14) an. Dahinter „tummeln“ sich mit Cameron Norrie (GBR/16), Lorenzo Musetti (ITA/18), Grigor Dimitrov (BUL/19) und Ben Shelton (USA/20) vier weitere Top-20-Stars.

Thiems Auftaktmatch am Dienstag, 24. Oktober, geplant

Die Auftritte von Dominic Thiem in den vergangenen Jahren sind bereits legendär. Unvergessen natürlich sein Triumph im Finale 2019, als er den Argentinier Diego Schwartzman in drei Sätzen niederrang und sein Österreich-Doppel perfekt machte. Im Sommer davor hatte Thiem auch bei seinem zweiten Heimturnier in Kitzbühel triumphiert. „Eines vorweg: Respekt vor diesem unglaublich starken Feld, das heuer nach Wien kommt! Da wird jedes Match eine große Challenge. Aber das Publikum in der Stadthalle ist eine riesige Stütze für mich. So war es bei meinem Turniersieg 2019, so war es im Vorjahr bei meinem Erstrundenerfolg gegen Tommy Paul, und so wird es auch heuer sein – da bin ich mir sicher“, so Dominic Thiem, dessen Auftaktmatch am Dienstag, dem 24. Oktober, geplant ist.

Einen rasanten Aufstieg legte in dieser Saison Sebastian Ofner hin. Der 27-jährige Steirer konnte endlich verletzungsfrei spielen und nutzte das gleich aus, um von Platz 193 zu Jahresbeginn bis unter die 50 besten Spieler der Welt vorzustoßen. Sein Highlight des Jahres war ganz sicher das Achtelfinale bei den French Open in Paris, als erst gegen den griechischen Top-Star Stefanos Tsitsipas Endstation war. Im kasachischen Astana stand Ofner unlängst zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines ATP-Turniers.

Die Übertragungen in ORF SPORT +, in ORF 1 und in der ORF-TVthek:

Montag, 23. Oktober, 17.45 bis 22.00 Uhr, OSP: Live Tag 1 (Highlights um 0.10 Uhr in ORF 1) Dienstag, 24. Oktober, 17.30 bis 19.25 Uhr, ORF 1: Live Tag 2 Dienstag, 24. Oktober, 19.45 bis 22.30 Uhr, OSP: Live Tag 2 (Highlights um 0.15 Uhr in ORF 1) Mittwoch, 25. Oktober, 17.45 bis 22.30 Uhr, OSP: Live Tag 3 (Highlights um 23.50 Uhr in ORF 1) Donnerstag, 26. Oktober, 17.45 bis 22.30 Uhr, OSP: Live Tag 4 (Highlights um 2.00 Uhr in ORF 1) Freitag, 27. Oktober, 17.45 bis 22.30 Uhr, OSP: Live Tag 5 (Highlights um 1.10 Uhr in ORF 1) Samstag, 28. Oktober, 16.00 bis 18.30 Uhr, ORF-TVthek: Live Semifinale 2 (von 16.30-18.30 Uhr live in OSP, Highlights um 0.05 Uhr in ORF 1) Sonntag, 29. Oktober, 17.00 bis 17.50 Uhr, ORF 1: Highlights Finale Sonntag, 29. Oktober, 20.15 bis 22.00 Uhr, OSP: Highlights Finale

Die Kommentatoren sind Dieter Derdak (24. bis 29.10.) und Oliver Polzer (23.10.). Als Co-Kommentator fungiert an allen Tagen Alexander Peya. Moderiert werden die Übertragungen von Franz Hofbauer (23. und 29.10.), Oliver Polzer (24. und 25.10.) und Bernhard Stöhr (26. bis 28.10.).

