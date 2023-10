Hubschrauberbrand in Oberösterreich: Flugretter hat Krankenhaus verlassen

Alle Besatzungsmitglieder aus dem Krankenhaus entlassen, die Flugunfallkommission hat vor Ort ihre Arbeit aufgenommen - der Abtransport des Wracks erfolgt nach Freigabe

Wien (OTS) - Gestern, am 19. Oktober 2023, hat kurz vor 20:00 Uhr ein Agusta Bell 212-Hubschrauber des Bundesheeres bei Pramet/Feitzing in Oberösterreich am Boden zu brennen begonnen. Die sechs Insassen, davon zwei Piloten (44 und 28 Jahre, beide aus Linz-Land), ein Techniker (35 Jahre, aus Linz) und drei Flugretter (54, 50 und 41 Jahre, aus St. Veit an der Glan, Klagenfurt-Land und Klagenfurt), konnten den Hubschrauber rechtzeitig verlassen. Sie wurden ins Spital gebracht. Fünf konnten das Krankenhaus bereits gestern wieder verlassen. Der Flugretter, welcher zur Beobachtung im Spital verblieb, konnte heute ebenfalls das Spital verlassen und befindet sich am Weg der Besserung. Allen beteiligten Soldaten wurde psychologische Unterstützung angeboten.

Die Flugunfallkommission befindet sich derzeit vor Ort und untersucht den Vorfall. Sie erstellt innerhalb der nächsten Wochen einen Zwischenbericht. Der Endbericht wird innerhalb von 12 Monaten vorgelegt werden. Aufgabe der Flugunfallkommission ist, zukünftige Flugunfälle bzw. Flugvorfälle zu vermeiden und nicht die Klärung der Verantwortlichkeiten im gegenständlichen Fall. Eine Flugunfallkommission gibt keine Bewertungen, sondern Empfehlungen ab.

Der Abtransport der verunglückten Maschine wird derzeit organisiert, es bedarf jedoch der Freigabe der Flugunfallkommission. Da die Absturzstelle in der Nähe eines Brunnen- und Wasserschutzgebietes liegt, könnte durch die Verunreinigung des Bodens ein Abgraben des betroffenen Bereichs von Nöten sein. Dies wird noch mit der zuständigen Behörde geklärt.

Der betroffene Hubschrauber hatte vor dem Nachtflug eine Betriebszeit von 6.277 Flugstunden. Die letzte Wartung auf dieser Maschine erfolgte im Zeitraum von 4. bis 10. Oktober 2023. Das “Midlife-Update” (MLU) wurde auf dieser Maschine vom April 2015 bis April 2016 durchgeführt, sie hat nach dem MLU 830 Flugstunden absolviert. Das MLU der gesamten Agusta Bell Flotte wurde zwischen 2012 und 2016 durchgeführt.

“Midlife-Update” (MLU):

Das “Mildlife Update” für die AB-212 wurde bei allen Maschinen von 2013 bis 2016 in Italien durchgeführt. Schwerpunkt war die Adaptierung des Cockpits auf moderne Anzeigegeräte, um dem Stand der Technik zu entsprechen sowie die Sicherheit und die weitere Einsatzfähigkeit des Systems zu gewährleisten. Das Ziel ist, bei gleichzeitiger Herabsetzung der Arbeitsbelastung der Piloten das Situationsbewusstsein (“Situational Awareness”) und damit die Flugsicherheit zu steigern. Durch das MLU wurde die Nutzungsdauer bei diesem Hubschrauber um 25 Jahre verlängert. Bei diesem Hubschrauber wäre damit eine Nutzungsdauer bis 2041 möglich gewesen.

Details zum MLU der AB 212-Flotte des Bundesheeres findes Sie hier: https://www.bmlv.gv.at/truppendienst/ausgaben/artikel.php?id=1868#:~:text=Seit%20dem%20Jahr%201980%20verf%C3%BCgt,um%20weitere%2025%20Jahre%20erweitert.





Agusta Bell 212

Der Agusta Bell 212-Hubschrauber ist ein mittlerer Transporthubschrauber, der seit 1980 beim Bundesheer im Einsatz ist. Zuletzt wurde eine AB 212-Maschine beim Waldbrand im Dachsteingebiet eingesetzt. Der Hubschrauber besitzt einen Zweiblatthaupt- und Heckrotor, zwei Turbinentriebwerke, ein Kufenlandegestell und ist instrumentenflugtauglich sowie für insgesamt 14 Personen zugelassen. Die Ausrüstung mit Seilwinde und Außenlasthaken ermöglicht eine vielseitige Verwendbarkeit.







