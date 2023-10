AK NÖ-Wieser nach Gespräch mit EVN: Auch für diesen Winter keine Energieabschaltungen bis Ende März

St. Pölten (OTS) - Nachdem die Situation auf den Energiemärkten diesen Winter aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen weiterhin mit Unsicherheiten behaftet ist und KonsumentInnen der Heizsaison und den damit verbundene Kosten mit Sorge entgegenblicken, hat AK Niederösterreich-Präsiden und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser das Gespräch mit der EVN gesucht. Dabei konnten wir für die KonsumentInnen erreichen, dass in diesem Winter Strom und Gas, Nah- und Fernwärme von 1. Dezember 2023 bis 31. März 2024 in keinem Haushalt, der von der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG oder EVN Wärme GmbH beliefert wird und Zahlungsprobleme hat, abgeschaltet werden. „Wir setzen auf konstruktive Gespräche, um wirksame Lösungen für betroffene KonsumentInnen zu erzielen“, so Wieser.



Als zusätzliche Hilfsmaßnahme konnte vereinbart werden, dass für diesen Zeitraum auch die Zinsen für Ratenzahlungen ausgesetzt werden.



Des Weiteren wurde die angespannte Situation bei von Energiearmut betroffenen Haushalten besprochen. Um diese KonsumentInnen in diesem Winter zu unterstützen, wird im Rahmen des „EVN Energiehilfe Fonds“ 1 Million Euro für armutsgefährdete Haushalte zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung wird von der Caritas der Erzdiözese Wien und Diözese St. Pölten sowie die Diakonie durchgeführt.



Wer kann sich melden? EmpfängerInnen von Unterstützungsleistungen aus dem „EVN Energiehilfe Fonds“ können Menschen sein, die ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben, armutsgefährdet sind und deren Bedürfnis nach Versorgung mit Energie für den täglichen Gebrauch gefährdet ist.





Wohin können sich Menschen konkret wenden?

Caritas: unter der Hotline 05/1776-300 von Montag bis Freitag von 09:00 bis 13:00 Uhr



Diakonie: per E-Mail unter energiezuschuss-noe @ diakonie.at oder direkt in den Standorten Maximilianstrasse 71; 3100 St. Pölten (Montag und Dienstag: 08:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr / Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr) bzw. Rathausstraße 4; 3300 Amstetten (Donnerstag: 09:00 - 12:30 Uhr und 13:30- 15:30 Uhr).



