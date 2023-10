WK Wien: Wiener Tierbetreuer unterstützen „A G´spia fürs Tier“

Spendenscheck für die Kompetenzstelle der Volkshilfe, Tierhalter in Not unterstützt. Neue Kooperation bringt zusätzliche Unterstützung.

Wien (OTS) - Haustiere sind für viele Menschen ein wichtiger Bezug zum Leben und treuer Begleiter in allen Lebenslagen. Um Tierbesitzer in Situationen und Notlagen zu unterstützen, hat die Volkshilfe Wien das Projekt „A G´spia fürs Tier“ ins Leben gerufen. Es ist die einzige Anlaufstelle in Wien, die sozial-ökonomisch benachteiligte TierhalterInnen hilft, die ihr Tier kurzfristig nicht mehr versorgen können.

Kooperation mit Berufsgruppe der Tierbetreuer der Wirtschaftskammer Wien

Die Kompetenzstelle arbeitet mit einem Netzwerk an Freiwilligen, Pflegeplätzen, Tierpensionen und weiteren Einrichtungen. Da der Bedarf an Unterstützung aber nicht allein von Freiwilligen abgedeckt werden kann, trat die Volkshilfe Wien nun an die Berufsgruppe Tierbetreuer der Wirtschaftskammer Wien heran. In einer Kooperation werden qualifizierte Tierbetreuer gesucht, die das Projekt im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit unterstützen wollen und ihre Dienstleistungen zur Verfügung stellen möchten.

Am Montag stellte Charly Lechner, Fachgruppenobmann der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Wien, das Projekt und die Möglichkeiten zur Kooperation im Rahmen eines Branchentreffs der Wiener Tierbetreuer vor. Dabei überreichte Lechner auch einen Spendenscheck in der Höhe von 1.000 Euro an die Volkshilfe, um „A G´spia fürs Tier“ zu unterstützen. „Mit der Kooperation kann sichergestellt werden, dass die Tierhalter und ihre Haustiere in schwierigen Situationen in sicheren Händen der qualifizierten, professionellen TierbetreuerInnen der Berufsgruppe sind“, erklärt Charly Lechner. Mit der Unterstützung für die Notstelle zeigt die Berufsgruppe ihr großes gesellschaftliches Engagement – das Wohl von Tier und Mensch ist für sie nicht nur Beruf, sondern Herzensangelegenheit.

Breite Palette an Notfällen

Von geplanten Spitals-, Reha- oder Therapieaufenthalten über psychische Ausnahmesituationen bis hin zur Gassidiensten: Die Fälle, in welchen „A G´spia fürs Tier“ in Anspruch genommen werden kann, decken eine breite Palette an Notfällen ab. Bei Interesse an einer Kooperation werden die Rahmenbedingungen bei einem Kennenlerntermin vor Ort mit dem jeweiligen Tierbetreuer besprochen. Stimmen beide der Kooperation zu, wird der Tierbetreuer in die Datenbank aufgenommen und bei Bedarf angefragt.

Für weitere Informationen zu „G´spia fürs Tier“ kontaktieren Sie das Projekt-Team per Mail an agft@volkshilfe-wien.at oder telefonisch unter 0676/87844517

Rückfragen & Kontakt:

Persönliche Dienstleister

Fachgruppe Wien

Straße der Wiener Wirtschaft 1

1020 Wien



Telefon +43 1 514 50 2264

E-Mail: persoenlichedienstleister @ wkw.at