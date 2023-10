AVISO: Pressekonferenz zur Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres in Wien

Wien (OTS) - Am Montag, den 23. Oktober 2023, findet die Pressekonferenz zur Informations- und Leistungsschau des Österreichischen Bundesheeres anlässlich des Nationalfeiertages statt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Brigadier Kurt Wagner werden gemeinsam mit dem Regisseur Kurt Pongratz das Programm zum Nationalfeiertag 2023 am Wiener Heldenplatz präsentieren.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Um Anmeldung zu diesem Termin wird bis 23. Oktober 2023, 08:00 Uhr, unter: +43 (0)664-622-1905 bzw. presse-wien@bmlv.gv.at ersucht.

Ablauf:

10:00 Uhr Frühstück für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

11:00 Uhr Beginn Pressekonferenz

11:30 Uhr Ende Pressekonferenz und Landung des AW169

Anschließend: Ankunft der Panzer

Zeit & Ort:

Ab 10:00 Uhr Pressezentrum am Wiener Heldenplatz, 1010 Wien

Akkreditierungen zur Informations- und Leistungsschau am 26.10.23:

20. und 21. Oktober 2023 von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr

23. Oktober 2023 von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

24. und 25. Oktober 2023 von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr

im Pressezentrum am Wiener Heldenplatz oder

via E-Mail an presse-wien@bmlv.gv.at

Alle Medienvertreter müssen vorab namentlich eingemeldet werden – sowohl für die Pressekonferenz als auch zur Informations- und Leistungsschau.

Ihre Akkreditierung wird bis 26. Oktober 2023, 09:00 Uhr im Pressezentrum hinterlegt. Alle personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach der Informations- und Leistungsschau unwiderruflich gelöscht.

Am 26. Oktober 2023 werden keine Akkreditierungen ausgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Militärkommando Wien / Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

FOInsp Harald G.M. Minich

+43 664-622-1905

presse-wien @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer