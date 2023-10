Dr. Christine Reiler begibt sich in „G’sund in Österreich“ auf die Reise durch das Wasserland Österreich

„Wasser – Urkraft und Lebenselixier“ am 23. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Wasser ist unser wichtigstes Nahrungsmittel und zugleich die günstigste Medizin der Welt. Eine regelmäßige, ausreichende Wasserzufuhr ist Grundlage für einen funktionierenden Organismus und eine gesunde Psyche. Dr. Christine Reiler begibt sich in „G’sund in Österreich“ am Montag, dem 23. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf die Reise durch das Wasserland Österreich und erfährt am eigenen Leib, wie sich der Kontakt zu „Blue Spaces“ auswirkt.

Unsere Verbindung zum Wasser ist tief verwurzelt, schon immer haben Menschen das beruhigende Rauschen eines Baches oder das meditative Plätschern von Regentropfen als äußerst entspannend empfunden. In der Nähe von Wasserflächen – sei es ein See, ein Fluss oder das Meer – bauen wir Stress schneller ab als in jeder anderen Umgebung. Das konnte durch europaweite Studien des „Blue Health Projects“ bewiesen werden. Die Farbe Blau und die Einfachheit des Wassers haben eine beruhigende Wirkung auf die Sinne und können bei der Bewältigung von Angstzuständen helfen. In manchen Regionen Österreichs konnte durch den regelmäßigen Genuss von Trinkwasser sogar eine leichte antidepressive Wirkung festgestellt werden. Das wiederum liegt am natürlichen Lithiumgehalt im Trinkwasser.

Das nasse Element bietet die ideale Umgebung für Sport und Physiotherapie. Sei es beim Schwimmen, Aquajogging oder Tauchen: Im Wasser entlastet die Auftriebskraft sowohl Gelenke als auch Muskeln. Jede Bewegung im Wasser schult Muskelkraft, Ausdauer und Koordination. Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch Thermalwasser, etwa um chronische Schmerzen zu lindern oder als Booster unseres Immunsystems, und auch heute ist moderne Hydrotherapie Standard bei der Rehabilitation. Auch in der Medizin spielt Wasser eine unersetzliche Rolle. Es ist die Grundlage für Hygiene und Desinfektion und unverzichtbar in Operationssälen und Laboren. Wasser ist auch ein Schlüsselelement bei der Behandlung der mehr als 4.500 Dialysepatientinnen und -patienten in Österreich. Pro Patient und Jahr werden bis zu 50.000 Liter gereinigtes Wasser zur Entfernung der Giftstoffe aus dem Blut benötigt.

Dr. Christine Reiler begibt sich auf ihrer „G’sund in Österreich“-Reise in tiefe Stollen hinunter und auf weite Seen hinaus. Sie trifft dabei Menschen, die seit Generationen am Wasser leben und jene, die im Wasser Linderung erfahren.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die Sendung „G’sund in Österreich: Wasser – Urkraft und Lebenselixier“ wird barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Übertragung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten und vom ÖGS-Dolmetsch-Team Lidija Sammer und Delil Yilmaz live übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV) und auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

