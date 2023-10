26. Radiopreis der Erwachsenenbildung

18 Sendungen in allen fünf Kategorien nominiert

Wien (OTS) - Für den 26. Radiopreis der Erwachsenenbildung wurden von einer Jury aus Vertreter*innen der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs am 16. Oktober 2023 in fünf Kategorien 18 Produktionen nominiert.

Eingereicht waren insgesamt 126 Sendungen, die vom ORF sowie von privaten und Freien Sendern Österreichs im Zeitraum vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 erstmals ausgestrahlt wurden.

Die Nominierungen wurden für die Kategorien Kultur, Dokumentation/Information, Gespräche/Debatten, Bildung (Eduard Ploier-Preis) sowie Sendereihen/Themenschwerpunkte vorgenommen.

Kultur

„Amateurtheater – Von Brettern, die die Welt bedeuten“, gestaltet von Magdalena Stammler und Julia Müllegger, in der Sendereihe „Radio Libre Regional“, ausgestrahlt von Freies Radio Salzkammergut am 13.03.2023.

„Wut ist mein Territorium: die Schriftstellerin Virginie Despentes“, gestaltet von Alexander Musik und Natasa Konopitzky [Redaktion], Fridolin Stolz [Tonmeister*in], in der Sendereihe „Tonspuren“, ausgestrahlt von ORF-Ö1 am 25.06.2023.

„Zwischen Oklahoma und Kalifornien: vom verlorenen Paradies ins verwehrte Gelobte Land (Teil I/Teil II)“, gestaltet von Michael Neuhauser, in der Sendereihe „Spielräume Spezial“, ausgestrahlt von ORF-Ö1 am 28.05.2023.

Dokumentation, Information

„Femizid Nummer 30“, gestaltet von Andrea Kandioler-Kiml, Elisabeth Stratka [Redaktion u. Sendungsverantwortung], in weiterer Zusammenarbeit mit den Sprecher*innen Ester Hollosi, Alexander Jagsch, Karl Menrad, Raphael Sas, Ursula Scheidle, Alexander Tschernek, Irina Wanka und Milos Ikis [Technik], in der Sendereihe „Hörbilder“, ausgestrahlt vom ORF-Ö1 am 22.10.2022.

„Dann hat meine Frau gesagt ich muss was ändern. Beratung für Männer: Hilfe für das starke Geschlecht“, gestaltet von Ernst Weber, in der Sendereihe „Hörbilder“, ausgestrahlt vom ORF-Ö1 am 10.12.2022.

„Und nebenbei mache ich noch Matura“, gestaltet von Olivia Wimmer, in der Sendereihe „Ö1 Diagonal“, ausgestrahlt vom ORF-Ö1 am 15.04.2023.

„Who profits from brutal and murderous Pushbacks?”, gestaltet von Tobias Reijne und Tamara Ussner [Sendungsverantwortung], in der Sendereihe “Von UNTEN im Gespräch in Kooperation mit Radio Mytilini“, ausgestrahlt von Radio Helsinki am 19.06.2023.

„Weiterkämpfen, weiterfeiern, weiterleben. LGBTIQA+ nach dem Attentat in Bratislava“, gestaltet von Ute Mayrhofer, in der Sendereihe „a cup of care“, ausgestrahlt von Radio ORANGE 94.0 am 28.05.2023.

Gespräche, Debatten

„Retten, wer zu retten ist. Wie können wir die massiven Versorgungslücken in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Österreich schließen?“, gestaltet von Elisabeth Scharang und Barbara Zeithammer [Sendungsverantwortung], in der Sendereihe „Punkt Eins“, ausgestrahlt vom ORF am 17.04.2023.

„Coming Out: Wie schwierig oder einfach ist es?“, gestaltet von Alina Schaller und Claudia Unterweger, Claus Pirschner [Sendereihenverantwortung], in der Sendereihe „FM4 Auf Laut“, ausgestrahlt von ORF-Radio FM4 am 13.06.2023.

„Über das Weglassen notwendiger Pflegetätigkeiten in österreichischen Spitälern: Miss-Care Austria Studie“, gestaltet von Karin Schuster, in der Sendereihe „Pflegestützpunkt. Wie wir pflegen wollen“, ausgestrahlt von Radio Helsinki am 30.09.2022.

Bildung - Eduard-Ploier-Preis

„Frau – Mutter – Wissenschaftlerin: Das Ringen um Möglichkeiten“, gestaltet von Charlotte Trippolt, Marlene Weck, Anna-Julia Saiger, in der Sendereihe „ReVulvation“, ausgestrahlt von Freies Radio Innsbruck FREIRAD am 05.03.2023.

„Inside Erwachsenenbildung – Staffel 2“, gestaltet von Magdalena Stammler, Gaby Filzmoser [Moderation], in der Sendereihe „Inside Erwachsenenbildung“, ausgestrahlt von Freies Radio Salzkammergut am 13.12.2022.

„Citizen Scientists am Wort“, von Alina Hauke [Gestaltung und Moderation] und Lisa Recnik [Moderation], in der Sendereihe „Wissen macht Leute“, ausgestrahlt von Radio ORANGE 94.0 am 20.03.2023.

Sendereihen, Themenschwerpunkte

„Der Professor und der Wolf – das 1x1 der österreichischen Politik“, gestaltet von Armin Wolf, Peter Filzmaier, Claus Diwisch und Rudi Ortner, ausgestrahlt von ORF-FM4.

„FM4 Field Recordings“, gestaltet von Elisabeth Scharang, Claus Pirschner und Diana Köhler, ausgestrahlt von ORF-FM4.

„Bullshit! Wer sagt hier wem, wer was werden soll?“, gestaltet von Serena Obkircher und Julia Raich, ausgestrahlt von Freies Radio Innsbruck FREIRAD.

„mental health radio – Die Sendung für psychische Gesundheit“, gestaltet von Iris Haschek und Golli Marboe, ausgestrahlt von Radio Technikum.

Am 20. November 2023 werden von einer Jury, die aus Vertreter*innen der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs, Journalist*innen und einem Medienwissenschaftler besteht, die Preise vergeben. Wer die Preisträger*innen sind, wird bei der Preisüberreichung im RadioKulturhaus am 12. Dezember 2023 bekannt gegeben.

