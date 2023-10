Die Wunderwelt der Quanten: Vortrag und Diskussion mit Nobelpreisträger Dr. Anton Zeilinger.

Am 07. 11. lädt die VHS zum kostenlosen Event inkl. Livestream-Übertragung. Bürgermeister Dr. Michael Ludwig spricht einleitende Worte.

Wien (OTS) - Die Quantenphysik war mit der Verleihung des Nobelpreises an Anton Zeilinger in aller Munde. In seinem Vortrag wird Dr. Anton Zeilinger eine allgemein verständliche Einführung in die Arbeiten geben, die zum Nobelpreis geführt haben. Die Veranstaltung wird auch via YouTube-Livestream übertragen: https://www.youtube.com/watch?v=6Urhfx-_7lU

„Albert Einstein hielt im Jahr 1921 einen Vortrag an der VHS und präsentierte seine bahnbrechenden Forschungsergebnisse. Am 7. November 2023 haben die Wiener*innen erneut die Gelegenheit, an den Wiener Volkshochschulen mit einem Jahrhundertwissenschafter und Nobelpreisträger zu diskutieren. Es ist mir eine Freude und Ehre, dass wir Dr. Anton Zeilinger bei uns begrüßen dürfen und so Erkenntnisse der Quantenphysik einem breiten Publikum kostenlos zugänglich machen können“, betont Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Nach einleitenden Worten des Wiener Bürgermeisters, Dr. Michael Ludwig, widmet sich Nobelpreisträger Dr. Anton Zeilinger in seinem Vortrag diesem faszinierenden Gebiet und beantwortet anschließend Fragen aus dem Publikum. Die Veranstaltung wird von den Wiener Volkshochschulen gemeinsam mit dem Verband Österreichischer Volkshochschulen (VÖV) organisiert.

"Wissenschaftsvermittlung ist ein permanenter Auftrag für die Volkshochschulen. Insgesamt besuchen bei uns österreichweit rund 200.000 Teilnehmende pro Jahr Angebote aus den Bereichen Politik, Gesellschaft und Kultur beziehungsweise Naturwissenschaften, Technik und Umwelt. Genau in diesem Kontext ist auch die Veranstaltung mit Prof. Dr. Anton Zeilinger zu sehen, die uns eine besondere Freude und ein besonders Anliegen ist. Übrigens haben sämtliche an den VHS vermittelten Inhalte in einem wissenschaftlich begründeten und Zusammenhang zu stehen. Auch diese Selbstverpflichtung zur Wissenschaftlichkeit hat Signalcharakter; insbesondere in Zeiten zunehmender Wissenschaftsfeindlichkeit“ ergänzt der Generalsekretär des Verbandes Österreichischer Volkshochschulen, Dr. John Evers.

Quantenphysik in Alltag und Technik

Die wunderbare Welt der Quantenphysik erklärt vielfältigste Phänomene in der Welt der Teilchen und hat Einfluss bis zu den größten Strukturen im Universum. Heute ist sie aus unserem Alltag und der Technik nicht mehr wegzudenken – etwa aus der Computerchipindustrie oder der Medizin. Handys, Computer oder ein MRT-Scan funktionieren, weil Quanteneffekte vieler Teilchen genutzt werden. Seit den 1970er Jahren wurde es durch technische Entwicklungen möglich, Experimente mit einzelnen Teilchen, also auch Photonen (Licht), durchzuführen. Diese Experimente haben gezeigt, dass entweder unsere Auffassungen von physikalischer Wirklichkeit oder unsere Auffassungen von Raum und Zeit nicht mehr haltbar sind.

Dr. Anton Zeilingers wegweisende Forschung

Dr. Anton Zeilinger ist emeritierter Professor an der Universität Wien und forscht am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation in Wien. Für seine wegweisenden Forschungen und seine Pionierarbeit zu den Grundlagen der Quantenphysik und im Bereich der Quanteninformation sowie für seine Experimente mit verschränkten Photonen wurde Dr. Anton Zeilinger 2022 der Nobelpreis für Physik verliehen.

Vortrag: Die Wunderwelt der Quanten

Wann: Dienstag, 07.11.2023, 18:00 Uhr

Wo: VHS Veranstaltungszentrum Floridsdorf (Angerer Straße 14, 1210 Wien)

Eintritt: kostenlos





Interessierte können auch via YouTube-Livestream an der Veranstaltung teilnehmen: https://www.youtube.com/watch?v=6Urhfx-_7lU

Weitere Infos und Anmeldung unter www.vhs.at/zeilinger

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nadja Pospisil

Mediensprecherin

Wiener Volkshochschulen

Tel.: 01/89 174-100 105

Mobil: 0699 189 177 58

E-Mail: nadja.pospisil @ vhs.at