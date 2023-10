„Fix net normal“: Ö3-Wecker präsentiert den „Song für Österreich“ von „AUT of ORDA“

Wien (OTS) - Jetzt ist er da – der neue „Song für Österreich“. „Fix net normal“ heißt er und „AUT of ORDA“ haben ihn heute im Ö3-Wecker bei Robert Kratky präsentiert. Die drei Songwriter Paul Pizzera, Christopher Seiler und Daniel Fellner haben damit die Ö3-Songchallenge erfüllt. Aus tausenden Textvorschlägen der Ö3-Gemeinde haben sie einen bitterbösen Song kreiert, bei dem man gleichzeitig zwischen den Zeilen eine zarte Liebeserklärung an unser Land heraushören kann. Alle digitalen Einnahmen vom „Song für Österreich“ gehen an Österreich: an Familien in Not im Rahmen das Ö3-Weihnachtswunders.

Das war die Ö3-Song-Challenge

Ö3 hat „AUT of ORDA“ vor eine Challenge gestellt, Christopher Seiler, Paul Pizzera und Daniel Fellner haben diese Challenge angenommen: Bis zu ihrem ersten Livekonzert sollten die drei einen Song schreiben, der ganz Österreich verbindet. Einen Song, der zum Wahrzeichen im 2023-Style werden könnte. Einen Song, an dem ganz Österreich mitschreibt. Die Ö3-Gemeinde hat ihre Vorschläge abgegeben und dadurch mitbestimmt, was in einem „Song für Österreich“ nicht fehlen darf. Von „Oachkatzlschwoaf“, „Hüfts nix, schods nix“, „Das geht sich aus“, „Schön sind Berge, Seen, Flüsse und ab und zu de Leit“ bis hin zum „Schnitzel“ war alles dabei.

Das ist der neue „Song für Österreich“

Heute im Ö3-Wecker wurde Bilanz gezogen – und der neue „Song für Österreich“ präsentiert. Mit „Fix net normal“ haben Paul Pizzera, Christopher Seiler und Daniel Fellner die Ö3-Challenge bravourös gemeistert. Was beim ersten Hinhören vielleicht böse rüberkommen mag, entpuppt sich in Wahrheit als lieb gemeintes Bekenntnis zu einem Land, in dem es sich schön und gut leben lässt. Österreich ist dort, „wo ma ois, wos net bei drei am Bam is, paniert.“ Österreich ist aber auch dort, „wo ma Vuahäng und Steiern no stuiz hinterziagt.“ Dass wir Österreicherinnen und Österreich „ois, aber fix net normal“ sind, behaupten die drei ganz selbstironisch und vergessen auch nicht, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, denn: „Üwa des Land singen eich jetzt drei Heisln a Liad.“

Und weil der Song quasi auch von Österreich ist, gehen alle digitalen Einnahmen an Österreich zurück: an das Ö3-Weihnachtswunder. Paul Pizzera: „Wir freuen uns natürlich, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten dürfen, dass es Menschen, die es wirklich brauchen, ein bisschen besser geht. Habt keine Angst, schaut positiv in die Zukunft, tut was Gutes, fürchtet euch nicht – wir sind alle ‚net normal‘ und das ist wunderschön so.“

Zum ersten Mal live vor Publikum performt wird der „Song für Österreich“ am Samstag, den 21. Oktober – beim ersten Livekonzert von „AUT of ORDA“ in der Wiener Marx-Halle.

Das Ö3-Wecker-Interview mit „AUT of ORDA“ und den Song zum Nachhören gibt’s auf der Ö3-Homepage (https://oe3.orf.at/stories/3036824/) und auf ORF-Sound

(https://sound.orf.at/collection/3/38536/song-fur-oesterreich-die-pre

miere).

Fotos zum Download: https://cloud.orf.at/s/PQLnXFLHicYywWC

Rückfragen & Kontakt:

Hitradio Ö3 Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at