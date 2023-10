„Aktuell“ Frage der Woche: Mehrheit hat kein Vertrauen in Unabhängigkeit der Justiz

Wien (OTS) - Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt immer freitags um 18:00 Uhr auf PULS 24 , um 22:20 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer Joyn die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 500 Österreicher:innen „Wie groß ist Ihr Vertrauen in die Unabhängigkeit der österreichischen Justiz?“

Die Mehrheit der Befragten, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, von 54 Prozent hat ein eher geringes (31 Prozent) bzw. sehr geringes Vertrauen (23 Prozent) in die Unabhängigkeit der österreichischen Justiz. Diesen stehen 42 Prozent gegenüber, die sehr großes (8 Prozent) bzw. großes Vertrauen (34 Prozent) in diese haben. Vier Prozent der Befragten haben keine Meinung dazu.

Unter den Wählergruppen gibt es große Unterschiede: Während die große Mehrheit der FPÖ-Wählerschaft von 83 Prozent ein eher geringes bzw. sehr geringes Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz in Österreich hat, haben 65 Prozent der ÖVP- und 52 Prozent der SPÖ-Wähler:innen sehr großes bzw. großes Vertrauen in die Unabhängigkeit dieser.

Peter Hajek: „Dass die FPÖ-Wählerschaft kein Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz hat, verwundert nicht. Das Misstrauen in die staatlichen Institutionen ist das politische Lebenselixier der FPÖ. Der von den Freiheitlichen sogenannte ‚tiefe Staat‘ ist das blaue Narrativ. Das Problem an dieser Erzählung: Ist das Vertrauen einmal ruiniert, haben autoritäre Bewegungen leichtes Spiel demokratische Strukturen zu schwächen.“

