Industrie zu Konjunkturpaket: Ausgewogenes Maßnahmenbündel präsentiert

IV: Rundes Paket zur Linderung der Teuerung und Weichenstellung für die Zukunft – Investitionen in den Chips-Bereich & Erhöhung der Mittel für Transformation der Industrie wichtig

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat heute, im Vorfeld der morgigen Budgetrede, ein erneutes Konjunkturpaket präsentiert, darin finden sich unter anderem Maßnahmen zur Unterstützung von Sanierungen, den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur und zur Umsetzung des EU Chips Acts. Darüber hinaus startet nun auch die Möglichkeit der Voranmeldung zur Antragsstellung für den Energiekostenzuschuss II. „Im Gesamten hat die Bundesregierung heute ein rundes Paket vorgelegt, das einerseits Maßnahmen zur Abfederung der aktuellen Teuerung und zur Förderung von Investitionen enthält und andererseits die Weichen zur Absicherung unseres Wirtschaftsstandortes in Zukunft stellen soll“, meint Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) zum heute präsentierten Paket, „so soll auch durch das Vorziehen und die Priorisierung öffentlicher Bauprojekte die unter konjunkturellen Druck stehende Bauwirtschaft wieder angekurbelt werden.“

Start Energiekostenzuschuss II ist positives Signal

Die aktuellen geopolitischen Turbulenzen haben Einfluss auf die volatilen Energiemärkte, enorme Preissprünge und akute Kostensteigerungen sind die Folge. „Vor diesem Hintergrund wurde das Instrument des Energiekostenzuschusses im vergangenen Jahr etabliert und gegen Ende des Jahres verlängert bzw. durch das Folgemodell den Energiekostenzuschuss II erweitert. Nun startet nach langem Hin und Her die Möglichkeit zur Antragsstellung“, so Neumayer und meint weiter: „im Rahmen des Modells werden nur die durch gestiegene Energiekosten verursachten Mehrkosten teilweise unterstützt. So hilft der Zuschuss zielgerichtet, um Preisspitzen abzufedern.“

Investitionen für digitale und grüne Transformation sind wichtige Weichenstellung

Sehr erfreulich ist auch, dass die Bundesregierung die Umsetzung des EU Chips Acts in Österreich ermöglicht. „Damit wird der strategisch wichtige Bereich der Schlüsseltechnologie Mikroelektronik gestärkt und trägt maßgeblich dazu bei, die heutige Spitzenposition des Standorts Österreich auszubauen“, so Neumayer. Im Konjunkturpaket ist eine Dotierung iHv. 400 Mio. EUR für 2024-2027 für die Förderung von Investitionen in die Produktion und iHv. 90 Mio. EUR für Forschung & Entwicklung vorgesehen. Wichtig ist, die Finanzierung zur Umsetzung des Chips Acts vollumfänglich sicherzustellen und ebenso jetzt die gesetzliche Absicherung für die gesamte Laufzeit bis 2031 zu beschließen, um Rechtssicherheit für Investitionen zu schaffen. Darüber hinaus ist auch die Ankündigung der weiteren 250 Mio. Euro für die Erhöhung der Mittel für die Transformation der Industrie ein zentraler Punkt und ein weiterer Schritt in Richtung grüne Transformation der heimischen Industrie“, so Neumayer.

