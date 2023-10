Umweltdachverband begrüßt Entwicklungen in punkto erneuerbarer Wärme im Konjunkturpaket

- Wichtiger Schritt zur Erreichung der Klimaziele

Wien (OTS) - 17.10.2023 Heute wurde nach monatelangen Verhandlungen ein deutlich umweltfreundlicheres Konjunkturpaket angekündigt. Die wichtigsten Eckpunkte darin sind das Verbot fossiler Energieträger in Neubauten sowie die durchschnittliche Förderung von 75 % für den Umstieg auf Erneuerbare in Altbauten. Für Photovoltaik-Anlagen auf Dächern entfällt in Zukunft die Mehrwertsteuer, was zu einer deutlichen Vereinfachung für Antragssteller:innen führen soll.

„Zwar hätten wir uns auch einen Ausstieg aus Öl und Gas im Altbau gewünscht, doch die Förderung von 75 % für den Umstieg auf Erneuerbare sowie das Verbot im Neubau sind wichtige Schritte in die richtige Richtung und für die Erreichung der Klimaneutralität 2040 unbedingt notwendig. Weiters ist der Entfall der Mehrwertsteuer für PV-Anlagen begrüßenswert. Im Hinblick auf die Erhöhung der Fördersätze für die Windkraft weist der Umweltdachverband darauf hin, dass strenge Kriterien für die Naturverträglichkeit Eingang in die Förderkriterien finden müssen“, so Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes.

