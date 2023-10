Krismer/Grüne NÖ: Ausstieg aus Öl und Gas mit höchster Förderung

Klima und Wirtschaft sind eine Einheit für sozialen Frieden

St. Pölten (OTS) - In Österreich soll jeder Haushalt, jede Person mit auf die Reise der Transformation raus aus Öl und Gas genommen werden. Das ist ein Versprechen der Grünen in der Bundesregierung, und das Versprechen wird mit dem Konjunkturpaket in Form des Erneuerbaren Wärme Paket und den hohen Förderungen eingehalten. "Wer noch immer nicht sehen will, dass uns Unabhängigkeit von Öl und Gas Sicherheit und sozialen Frieden bringt, der schürt Ängste und lässt die Kassen bei Putin und den Scheichs klingeln."

Klubobfrau Helga Krismer gratuliert der Bundesregierung, insbesondere Werner Kogler und Leonore Gewessler zu diesem Konjunkturpaket für Erneuerbare und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts zum richtigen Zeitpunkt, um auch auf die Rezession zu reagieren.

