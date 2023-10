win2day offizieller Hauptsponsor des IFAF Europameisterschafts-Finalspiels

Wien (OTS) - Die Vorfreude steigt! In elf Tagen, genau genommen am 28. Oktober 2023 um 15 Uhr, erlebt das österreichische Footballjahr seinen großen Höhepunkt – und das Ganze mit dem neuen Premiumpartner win2day, dem Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien.

Es ist das Highlight des österreichischen Footballjahrs. Am 28. Oktober 2023 steigt das EM-Finale zwischen Österreich und Finnland. Gleichzeitig der perfekte Anlass, um gemeinsam mit win2day eine österreichweite Kampagne für weiblichen Nachwuchs im American Football zu starten. win2day ist Hauptsponsor des Finals der IFAF Europameisterschaft 2023 zwischen Österreich und Finnland, das in der NV Arena in St. Pölten stattfindet und für das bereits weit über 4.000 Tickets verkauft sind.

EM-Finale zum zweiten Mal in Österreich

Österreich war dem EM-Titel bereits zwei Mal sehr nahe: Bei der Heim-EM 2014 musste man sich vor über 27.000 Zuschauer:innen im Ernst Happel Stadion Deutschland nur ganz knapp im Finale geschlagen geben, 2018 unterlag man Frankreich im finnischen Vantaa. Hinzu kommen zwei Bronzemedaillen von der EM 1995 und der EM 2010.

Ausgerechnet in der Heimat hat Österreichs Nationalteam unter der Leitung von Head Coach Max Sommer nun also die Möglichkeit, den historischen ersten Europameistertitel zu holen. Auf dem Weg ins Finale bezwang die heimische Auswahl neben Ungarn und Frankreich im Grunddurchgang außerdem Anfang August den amtierenden Europameister Italien im Tivoli Stadion in Innsbruck.

win2day und AFBÖ suchen Nationalteamspielerinnen 2026

Wie spannend, attraktiv und abwechslungsreich Damen-Football sein kann, werden die AFC Vienna Vikings Ladies und die SG Telfs Patriots/Schwaz Hammers Ladies als Vorprogramm kurz vor Spielbeginn im Rahmen eines Exhibition-Spiels in der NV Arena unter Beweis stellen. Diese Exhibition gilt als Startschuss für ein bevorstehendes österreichweites Damen-Tryout, dem sich alle Football-Vereine Österreichs anschließen können.

Ladies-Football wird in Österreich derzeit in der Variante 7-vs-7 gespielt – mit dem klaren Ziel, in Zukunft auf die klassische 11-vs-11-Variante aufzustocken und damit einhergehend auch wieder ein Damen-Nationalteam formieren zu können. Das Ziel des AFBÖ und von Hauptsponsor win2day ist es, dass Österreich in den nächsten drei Jahren neben den Männern auch ein Frauen-Nationalteam auf international hohem Niveau stellen kann.

Georg Wawer, Managing Director win2day: „Wir bei win2day sind besonders stolz darauf, dass im Rahmen des EM-Finales auch Damen-Football im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Unser Grundsatz ist es, Frauen-, Herren- und Behindertensport immer mit derselben Wertschätzung zu unterstützen. Neben dem großartigen Sport American Football und den tollen Leistungen unserer heimischen American Footballer, sind die anstehenden Damen-Tryouts und der nachhaltige Aufbau des Damen-Footballs in Österreich ein Hauptgrund, warum wir uns erstmals und mit voller Begeisterung für diesen Sport engagieren.“

AFBÖ-Generalsekretär Christoph Seyrl: „Wir freuen uns sehr, mit win2day einen starken Partner für das Finale der Football-Europameisterschaft gefunden zu haben. Aber noch mehr freut es uns, dass wir dem, seit einen Jahr laufenden, Projekt „Neustart der Damen Tackle-Football-Liga“ mit der Unterstützung von win2day einen nächsten, wichtigen Impuls geben können.“

Über win2day

win2day ist die erste und einzige Adresse für konzessioniertes Online-Glücksspiel in Österreich. win2day vereint Casino Klassiker, Slots, Lotteriespiele wie Lotto „6 aus 45“ und Sportwetten auf einer einzigen Spieleseite. win2day ist das Online-Spielangebot der Österreichischen Lotterien, die vom Bundesministerium für Finanzen die einzige Konzession zur Durchführung von Elektronischen Lotterien erhalten haben.

Es lebe Fairplay

win2day steht für Sicherheit bei der Spielabwicklung, der Gewinnauszahlung und im Datenschutz. Der Kern allen Handelns ist der Spielerschutz und das Sicherstellen von begleitenden Rahmenbedingungen. Mit anderen Worten: Die Spiele von win2day laufen nach österreichischen Standards und Regeln ab.

Alle Infos zum Finale der IFAF Europameisterschaft 2023 presented by win2day gibt’s unter www.footballeuro23.com.

Der Zeitplan des großen Finaltags: 13:00 Uhr: Start der Pregame Area mit Streetfood, Merchandising, Live-Musik und interaktiver Football-Experience 13:30 Uhr: Einlass ins Stadion 14:30 Uhr: Ladies-Exhibition AFC Vienna Vikings vs. SG Telfs Patriots/Schwaz Hammers 15:00 Uhr: Kickoff Finale IFAF Europameisterschaft 2023 presented by win2day ca. 18:30 Uhr Afterparty in der Pregame Area 21:00 Uhr: Veranstaltungsende

Sujet zum Download finden Sie unter:

https://bit.ly/win2day-Hauptsponsor-IFAF-EM-Finale

