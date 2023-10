Max Fischnaller verstärkt das „Soko Donau“-Team

Besuch bei den Dreharbeiten zur 19. Staffel des ORF-Krimi-Hits mit Kiendl, Gruber, Klebow, Kren, Happel, Bohatsch und dem Neo-Forensiker

Wien (OTS) - Ein neues Gesicht in der „Soko Donau“-Familie: Bei den Dreharbeiten zur 19. Saison der beliebten ORF-Krimi-Serie steht erstmals Max Fischnaller, Südtiroler und Wahl-Niederösterreicher, der im Herbst 2022 im Tiroler ORF-Landkrimi „Der Tote in der Schlucht“ zu sehen war, vor der Kamera. Er übernimmt als Forensiker Julius Rubatsch den Laborkittel von Kriminaltechniker und Spurensicherer Franz Wohlfahrt (Helmut Bohatsch), der seit Start des ORF-1-Krimi-Dauerbrenners mit dabei ist und die Serie auf eigenen Wunsch mit der Auftaktfolge der 19. Staffel verlässt. Seinen Einstand feierten u. a. ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk, Satel-Film-Geschäftsführer Heinrich Ambrosch, die Darsteller:innen Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Regisseurin Katharina Heigl im Rahmen eines Setbesuchs am Dienstag, dem 17. Oktober 2023, in der TV-Wache am Wiener Handelskai.

Staffel 19 von „Soko Donau“ – voraussichtlich 2024 in ORF 1

Dem Neuzugang zur Seite steht das bewährte Team um Andreas Kiendl (seit Staffel XV), Martin Gruber (seit Staffel XVII), Lilian Klebow (seit Staffel I), Brigitte Kren (seit Staffel XIV) und Maria Happel (seit Staffel VI). Regie führen in Runde 19 Sophie Allet-Coche, Olaf Kreinsen und Katharina Heigl nach Drehbüchern von Sarah Wassermair, Natalia Geb und Sönke Lars Neuwöhner, Andreas Quetsch und Frank Weller, Markus Staender, Peter Dommaschk und Ralf Leuther, Martin Muser und Jens Schäfer, Michael Grießler sowie Dominik Enzi und Andreas F. Schiessler. Gedreht wird in Wien, Klosterneuburg, Zwentendorf, Eisenerz und Graz. Zu sehen sein soll diese neueste „Soko Donau“-Saison voraussichtlich 2024 in ORF 1. Die 19. Staffel von „Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Land Niederösterreich.

ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk: „Helmut Bohatsch ist sozusagen Gründungsmitglied des ‚Soko Donau‘-Teams. Ich danke ihm für seine Treue und seinen Einsatz für unsere Serie über fast zwei Jahrzehnte und wünsche gleichzeitig dem neuen Familienmitglied Max Fischnaller alles Gute und nicht zuletzt viel Spaß.“

Neo-„Soko Donau“-Forensiker Max Fischnaller über seinen Vorgänger Helmut Bohatsch: „Mit Helmut habe ich mich zu Beginn der Dreharbeiten etwas länger unterhalten. Er ist ja eine Art Lehrmeister für meine Rolle, ein Obi-Wan Kenobi sozusagen. Helmut hat meinen größten Respekt für seine langjährige Mitarbeit im Soko-Team und die Hingabe, mit der er die Rolle des Franz Wohlfahrt über so viele Jahre gestaltet hat. Ich hoffe, dass ich in diese Fußstapfen treten kann und den Zuschauern genauso viel Spaß bereiten kann, wie ich es bei den Dreharbeiten hatte.“

Helmut Bohatsch: „Ich gehe nicht in Pension, aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Nach 18 Jahren hatte ich das Gefühl, genug für diese Serie getan zu haben. Das heißt aber nicht, dass ich dem Rampenlicht den Rücken kehren werde.“

