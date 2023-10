Ehrenzeichen für 16 ehemalige und amtierende Landtagsabgeordnete

LH Mikl-Leitner: „Ihr habt viele Weichen gestellt“

St.Pölten (OTS) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeichnete am heutigen Dienstag im Sitzungssaal des NÖ Landtages in St. Pölten insgesamt 16 Landtagsabgeordnete mit Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich bzw. mit Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich aus.

„Früher war Niederösterreich ein reines Agrarland, heute ist Niederösterreich Agrarland Nummer eins, aber auch erfolgreiches Wirtschaftsland, Tourismusland, Wissenschaftsland, Sportland und vor allem erfolgreiches Kulturland. Ihr wart bei dieser Entwicklung mit dabei und habt dazu viele Weichen gestellt“, unterstrich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Niederösterreich sei heute eine Vorzeigeregion in Europa und ein starkes, soziales Land. Aber der Blick in die Welt erfülle Mikl-Leitner mit Sorge: „Ja, wir spüren es alle: Wir leben in äußerst herausfordernden Zeiten. Teuerung, Inflation, hohe Zinsen sind Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Unsere Wirtschaft leidet unter dem europaweiten Konjunkturabschwung“, sagte sie und meinte weiters: „Wir leben in einer Zeit, die von globalen Krisen geprägt ist: Pandemie, Krieg, Terror, wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. All das macht etwas mit den Menschen, viele verspüren Unsicherheiten und vor allem Unzufriedenheit.“ Dabei sei es für die Politik wichtig, den Menschen Sicherheit und Antworten zu geben, wie es gelingen könne, Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern und sozialen Ausgleich zu schaffen. „Darum haben wir bei der Bekämpfung der Teuerung mehr getan als die meisten anderen Regionen Europas“ so Mikl-Leitner dazu, die unter anderem das blau-gelbe Schulstartgeld, den Wohn- und Heizkostenzuschuss und die Abschaffung der GIS-Landesabgabe als Beispiele anführte. Darüber hinaus halte Niederösterreich an Investitionen fest, unter anderem in Hochwasserschutz-Projekte, Breitbandausbau, Investitionen in den Öffentlichen Verkehr und die Straße, die Kinderbetreuung und die Wissenschaft.

Sorge bereite der Landeshauptfrau indes, dass die Stimmung in der Politik und gegenüber der Politik wird immer aggressiver werde. Sie denke an „Gehässigkeiten, anonyme Anzeigen, persönlichen Untergriffe und Angriffe. Ich halte all das für demokratiepolitisch gefährlich. In der Politik und gegenüber der Politik braucht es wieder mehr Vertrauen. Mein Appell: Versuchen wir wieder mehr Besonnenheit in die politische Debatte zu bringen. Führen wir unsere Debatten wieder konstruktiver, mit mehr Respekt voreinander und Wertschätzung untereinander und füreinander“, so die Landeshauptfrau.

Stellvertretend für alle Ausgezeichneten sagte Landtagsabgeordneter a. D. und ehemaliger Klubobmann des SPÖ-Landtagsklubs, Reinhard Hundsmüller: „Jeder von uns war neben seinem Beruf zusätzlich tätig, hat in der Freizeit für die Gesellschaft gearbeitet und in seinem Bereich Außerordentliches geleistet.“ Er dankte den Familien und Angehörigen für das Verständnis. Auch ihm bereite es Sorge, „wie momentan untereinander umgegangen wird. Wir sollten den Hass und die Gehässigkeiten weglassen und mehr miteinander und füreinander für Österreich und Niederösterreich arbeiten.“

Ausgezeichnet mit dem „Silbernen Komturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich“ wurden Reinhard Hundsmüller, ehemaliger Klubobmann des Sozialdemokratischen Landtagsklubs sowie Staatssekretärin a. D. und ehemalige Landesrätin Christa Kranzl. Das Goldene Komturkreuz erging an Landtagsabgeordneten a. D. Josef Balber, Landtagsabgeordneten Anton Erber und Landtagsabgeordnete a. D. Michaela Hinterholzer. Mit dem Silbernen Komturkreuz wurden die Landtagsabgeordneten Josef Edlinger, Kurt Hackl, Hermann Hauer und Christoph Kainz sowie Bundesrat a. D. Martin Preineder und Landtagsabgeordneter a. D. Martin Schuster ausgezeichnet.

Mit dem „Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich wurde der ehemalige Bildungsdirektor, 2. Landtagspräsident und Landesrat Johann Heuras bedacht. Das „Große Silberne Ehrenzeichen“ erhielten Landtagsabgeordneter a. D. Erich Königsberger, Landtagsabgeordnete Doris Schmidl und Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Mit dem Großen Ehrenzeichen wurde Landesgeschäftsführer a. D. Bernhard Ebner ausgezeichnet.

