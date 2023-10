Allerheiligen in Wien

Kostenlose Naturgrab-Führungen auf sieben Friedhöfen und Bummelzug-Fahrten am Wiener Zentralfriedhof

Wien (OTS) - Naturnah bestattet werden mitten in der Stadt – das geht und ist direkt auf den bestehenden Friedhofsflächen möglich. Immer mehr Menschen hegen den Wunsch nach einer naturverbundenen Beisetzung. Die Friedhöfe Wien ermöglichen naturnahe Verabschiedungen bereits seit 15 Jahren. Innovationen wie die Regenwasserurne oder das Wiener Naturgrab – die erste Naturbestattungsanlage für Särge – revolutionieren und modernisieren das Abschiednehmen von lieben Verstorbenen.

Um Interessierten die Möglichkeit zu geben, Waldgräber, Strauchgräber, Regenwasserurnen oder das Wiener Naturgrab näher kennenzulernen, bieten die Friedhöfe Wien rund um Allerheiligen kostenlose Besichtigungstermine auf sieben verschiedenen Friedhöfen an.

Die Besichtigungen finden am Wiener Zentralfriedhof, am Friedhof Feuerhalle Simmering, am Friedhof Hernals, am Friedhof Stammersdorf-Zentral, am Friedhof Südwest, am Friedhof Neustift und am Friedhof Hietzing statt.

Termine:

Samstag, 21.10.2023 – 10.00 Uhr und 13.00 Uhr

Samstag, 28.10.2023 – 10.00 Uhr und 13.00 Uhr

Samstag, 04.11.2023 – 10.00 Uhr und 13.00 Uhr

Samstag, 02.12.2023 – 10.00 Uhr und 13.00 Uhr

Eine Vorab-Anmeldung ist nicht notwendig. Die genauen Treffpunkte sind auf der Webseite der Friedhöfe Wien abrufbar.

Bummelzug-Fahrten

Einmal pro Jahr ist die Erkundung des Wiener Zentralfriedhofs mit einem E-Bummelzug möglich. Am 31. Oktober 2023 ist es wieder so weit. Während der geführten Tour erfahren Teilnehmer*innen mehr über die Ehrengräber und hören Anekdoten über die hier beigesetzten berühmten Persönlichkeiten.

Die Abfahrt erfolgt vor dem Eingang der Konditorei Oberlaa bei Tor 2. Die Tour dauert etwa 50 Minuten, bevor sie wieder am Ausgangspunkt endet. Die Kosten für eine Fahrt betragen 10 Euro.

Tickets für die Bummelzug-Fahrt sind auf der Webseite der Friedhöfe Wien erwerbbar. Ein begrenztes Kontingent wird zusätzlich am 31.10. vor Ort im Friedhofsshop bei Tor 2 erhältlich sein.

