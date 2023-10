Photovoltaik, E-Ladestationen, Balkonkraftwerke

Der Hausbesitzerbund als größte freiwillige Interessenvertretung in der Steiermark steht Mitgliedern mit aktuellen Informationen namhafter Experten zur Seite.

Graz (OTS) - Bei der Umsetzung von Photovoltaik, E-Ladestationen, Balkonkraftwerken sind die äußerst komplexen wohnrechtlichen gesetzlichen Regelungen zu beachten, damit diese eine erfolgreiche Umsetzung nicht verhindern. Neben Wohnungseigentum und bei Vermietung wird in einem Praxis-Webinar auch behandelt, was bei einem Austausch des Heizsystems zu beachten ist.

Für die Mitglieder des Hausbesitzerbund Steiermark ist dieses Webinar am Donnerstag, 19. Oktober 2023 von 9:00 bis 12:00 Uhr kostenfrei.



Aus dem Inhalt:

Errichtung von Photovoltaik-Anlagen

Einzelanlage für Wohnungseigentümer, für die Eigentümergemeinschaft

E-Ladestationen auf KFZ-Stellplätzen

Anbringung eines Balkonkraftwerks

Besonderheiten im Wohnungseigentum infolge der WEG-Novelle 2022

Zustimmungsfiktion bei gewissen Änderungen im Wohnungseigentum

Wann ist der Hausverwalter zuständig?

Neue Auskunftspflicht des Wohnungseigentumsverwalters - Datenschutz

Wechsel Heizsystem

Besonderheiten im Wohnungseigentum – Beschlussfassung versus Verfügung

Mietrechtliche Vorgaben

Umsetzung anhand von Fallbeispielen aus der Praxis

Neueste Judikatur

Tipps & Tricks aus der Praxis

Präsentationsfolien

Zahlreichen Beispiele + Judikaturbeilagen

Lassen Sie sich von unserem Experten auf den aktuellen Stand bringen.

Informationen & Anmeldungen unter info @ hausbesitzer.at

Wann: Donnerstag, 19. Oktober 2023 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Wo: Webinar (online als Zoom-Meeting)

Referent: Mag. (FH) Hannes Kruplak, DER Mietrechtsexperte

Photovoltaik, E-Ladestationen, Balkonkraftwerke

Webinar (online als Zoom-Meeting)

Datum: 19.10.2023, 09:00 - 12:00 Uhr

Ort: Graz, Österreich

Url: https://www.hausbesitzer.at/

Webinar Photovoltaik, E-Ladestationen, Balkonkraftwerke Online anmelden Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Haus- und Grundbesitzerbund Steiermark

Presse und Informationsdienst

Ing. Peter Hoetzer, akad. IM

Telefon: +43 316 829519-40

presse @ hausbesitzer.at