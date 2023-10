Starke Stimme des Bauernbundes in Brüssel: Alexander Bernhuber übernimmt Agraragenden

Niederösterreicher übernimmt EU-Ausschüsse für Landwirtschaft und Fischerei von Simone Schmiedtbauer

Wien/Brüsssel (OTS) - Am heutigen Dienstag, den 17. Oktober 2023, wurde Simone Schmiedtbauer als Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung und neue Agrarlandesrätin angelobt. Mit ihrem Wechsel in die Landespolitik übernimmt EU-Mandatar DI Alexander Bernhuber aus den Reihen des Bauernbundes nun die Agraragenden im Europaparlament, die zuletzt von Schmiedtbauer betreut wurden und wird neuer Sprecher für Land- und Forstwirtschaft der ÖVP-Delegation. Er wird die österreichischen Bäuerinnen und Bauern damit neben dem Umweltausschuss nun auch in den EU-Ausschüssen zu Landwirtschaft (AGRI) und Fischerei (PECH) sowie in der Delegation für Beziehungen mit den MERCOSUR-Staaten vertreten.

Bernhuber zeigt sich für diese Aufgaben gerüstet: “Als praktizierender Landwirt freue ich mich insbesondere, mein Wissen und meine Erfahrung im Agrarausschuss des Europaparlaments einbringen zu dürfen. Gemeinsam mit Simone Schmiedtbauer waren wir dort in den letzten vier Jahren bereits eine starke Stimme für unsere heimische Land- und Forstwirtschaft. Dafür danke ich ihr und werde diesen Einsatz gerne weiterführen - ob eine europaweite Herkunftskennzeichnung für mehr Transparenz am Teller, die Sicherung der Lebensmittelversorgung, MERCOSUR und die Zukunft der Landwirtschaft, es gibt jedenfalls viel zu tun. Auch im Umweltausschuss werde ich mich weiterhin vehement für unsere Bauernfamilien und für Klimaschutzmaßnahmen mit Hausverstand anstelle von bloßer Verbotspolitik einsetzen.“

Erfreut zeigt sich auch Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser: “Alexander Bernhuber hat in den letzten vier Jahren tatkräftig unter Beweis gestellt, dass er ein Kämpfer für unsere kleinstrukturierte österreichische Landwirtschaft ist. Seinem Einsatz ist es etwa zu verdanken, dass beim geplanten Renaturierungsgesetz bereits viele kritische Punkte richtiggestellt werden konnten. Er vertritt unsere Bäuerinnen und Bauern mit Leidenschaft und schafft es, Mehrheiten für deren Anliegen zu finden. Ich bin überzeugt davon, dass er die wichtige Arbeit von Simone Schmiedtbauer bestmöglich fortsetzen wird.“

Das freigewordene EU-Mandat von Schmiedtbauer wird an den Niederösterreicher Wolfram Pirchner gehen, der künftig u.a. die Agenden für Regionale Entwicklung übernehmen soll. (Schluss)

