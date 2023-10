Steyr Automotive informiert: Kunde Volta Trucks meldet überraschend Insolvenz an

Steyr (OTS) - Aus aktuellem Anlass informieren wir darüber, dass unser Kunde Volta Trucks überraschend Insolvenz anmeldet.

„Wir stehen hierzu in engem Austausch mit unserem Kunden Volta. Wie in derartigen Fällen üblich, muss jedoch auch die weitere Vorgehensweise des Insolvenzverwalters abgewartet werden, um die Situation in Folge genau bewerten zu können,“ so Florian Mayrhofer, Mitglied der Geschäftsführung von Steyr Automotive.



