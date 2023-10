Bezirksmuseum Döbling zeigt Gemälde von Ute Walter

Wien (OTS/RK) - Ausdrucksstarke Arbeiten der Malerin Ute Walter sind von Freitag, 20. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, im Bezirksmuseum Döbling (19., Döblinger Hauptstraße 96, Villa Wertheimstein) zu bestaunen. Die frei zugängliche Vernissage am Freitag, 20. Oktober, geht um 18.00 Uhr los. Das Publikum erwarten Aquarellgemälde, Tuschezeichnungen, Acrylbilder und andere reizvolle Werke. Von Landschaften bis zu Porträts und Akten reichen die Motive.

Am Samstag, 21. Oktober, und am Sonntag, 22. Oktober, ist die Schau jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Generell ist der Eintritt kostenlos. Ute Walter hat eine akademische Ausbildung absolviert und war Schülerin von Dobrowsky und Boeckl. Bei früheren Ausstellungen erhielt die Malerin für ihr Schaffen viel Lob von den Besucher*innen (Galerie am Park, Soho Studio Ottakring, WUK, u.a.). Details im Internet: www.utewalter.info.

Informationen über das Bezirksmuseum Döbling (Öffnungszeiten, Bezirksgeschichte-Sammlung, Sonder-Ausstellungen, u.a.) holen Interessierte bei der ehrenamtlich tätigen Leiterin, Brigitte Kolin, unter der Telefonnummer 368 65 46 (Montag und Mittwoch: Vormittag) ein. Die Bezirkshistorikerin beantwortet auch gerne Anfragen via E-Mail: bm1190@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Döbling: www.bezirksmuseum.at



Veranstaltungen im 19. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/doebling/

