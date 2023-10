„Dok 1: Die Kommunisten kommen“ mit Hanno Settele am 18. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 1

Danach: „Dok 1: Baba Bargeld?“ und „Bio – Noch leistbar?“

Wien (OTS) - Von politischer Bedeutungslosigkeit zu zweistelligen Wahlerfolgen und Bürgermeisterehren: Wer hätte den plötzlichen Aufstieg der KPÖ in Österreich erwartet? Woher kommen die neuen Kommunisten? Wer sind sie? Und wird ihr Erfolg genauso schnell wieder verschwinden, wie er sich eingestellt hat? Das will Hanno Settele in der „Dok 1“-Reportage „Die Kommunisten kommen“ am Mittwoch, dem 18. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 herausfinden. Anschließend um 21.05 Uhr widmet sich Hanno Settele in „Dok 1: Baba Bargeld?“ der Welt des Bargelds, digitaler Zahlungsmittel und Kryptowährungen. Um 21.55 Uhr stellt Regisseur Florian Riedelsperger die Frage „Bio – Noch leistbar?“: Bio-Produkte waren immer schon teurer als konventionelle Ware, aber was bedeuten die aktuellen Preissteigerungen für die Konsumentinnen und Konsumenten? Wie kann man sich mit weniger Kaufkraft ökologische und gesunde Lebensmittel leisten?

„Dok 1: Die Kommunisten kommen“ mit Hanno Settele um 20.15 Uhr

Hanno Settele holt sich Unterstützung von Historiker und Journalist Raimund Löw, einem wahren Kenner des Materie. Als Student engagierte sich dieser bei der „Gruppe Revolutionärer Marxisten“ und als ORF-Auslandskorrespondent in Moskau berichtete er buchstäblich live von den letzten Tagen der Sowjetunion, dem einstigen Herzen kommunistischer Welten. Einen ersten Blick in den Austro-Kommunismus bekommt Hanno Settele am Volksstimmefest in Wien. Zwischen Karl-Marx-Büsten und Che-Guevara-Shirts trifft er den KPÖ-Vorsitzenden Günther Hopfgartner. Was sind seine Zukuftspläne für Österreich – 30-Stunden-Woche, Mindestlohn, Enteignungen? In Graz gibt die erste KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr Einblick in ihre Arbeit. Sie berät in ihren Sprechstunden regelmäßig Grazer:innen bei ihren Problemen. Das ungewöhnlichste Comeback feiert die KPÖ aktuell in Salzburg. Über elf Prozent wählten Kay-Michael Dankl in den Gemeinderat – was ist das Geheimnis seines Wahlerfolges? Der Landespartei-Vorsitzende der SPÖ-Salzburg, David Egger, gibt seine Einschätzung, warum gerade die Sozialdemokratie so massiv an die KPÖ verloren hat. Die Salzburger SPÖ ist aber nicht die einzige Partei, die den Kommunisten skeptisch gegenübersteht. Die Wiener ÖVP fordert im Gemeinderat gar einen Marxismus-Check. Förderungen der Stadt sollen auf historisch bedenklichen Hintergrund „geprüft“ werden. Ob der Kapitalismus am Ende ist oder in Zukunft doch noch ein Wörtchen mitzureden hat, weiß Hans Peter Haselsteiner: Was hält einer der reichsten Landsleute von der Renaissance der kommunistischen Idee in Österreich?

„Dok 1: Baba Bargeld?“ mit Hanno Settele um 21.05 Uhr

Die Österreicher:innen lieben Bargeld. Doch gibt es immer wieder Vorstöße, die das Bargeld zwar noch nicht wegnehmen, aber zumindest begrenzen wollen. Hanno Settele trifft Freunde und Gegner des bargeldlosen Zahlens und fragt: Soll eines der ältesten Tauschmittel der Welt gegen ein System der Nachverfolgbarkeit und Überwachung ausgetauscht werden? Wer profitiert vom digitalen Finanzsystem und welche Nachteile gibt es? Darf es Situationen geben, in denen Zahlungen nicht nachverfolgbar sind? Ist die Sorge über die Bargeldabschaffung begründet? Hanno Settele spricht mit Österreicherinnen und Österreichern beim Einkaufen am Markt, mit der Initiative SOS Bargeld sowie der Österreichischen Nationalbank. Er stellt innovative Methoden des bargeldlosen Bezahlens vor und spricht mit Menschen in Schweden und Hongkong über ihr Leben mit digitalen Zahlungsmethoden und Kryptowährungen. Außerdem geben die Psychologin Bernadette Kamleitner, der Ökonomen Guido Schäfer und der ehemalige Steuerfahnder Martin Schwarzbartl ihre Einschätzungen.

„Bio – Noch leistbar?“ um 21.55 Uhr

Bio war immer schon teurer als konventionelle Ware, aber was bedeuten die aktuellen Preissteigerungen für den Biokonsum? Können sich die Menschen noch frei entscheiden für ökologisches Fleisch und pestizidfreies Obst und Gemüse, oder trifft sich die Entscheidung für viele von selbst, wenn sie in ihre Geldbörse schauen? Ist Bio also inzwischen zum Luxus für eine wirtschaftliche Elite verkommen? Doch nicht nur für die Konsumentinnen und Konsumenten haben die aktuellen Preisentwicklungen weitreichende Folgen, auch für die Lebensmittelproduzenten selbst. Der höhere Aufwand in der Produktion muss auch dementsprechend entlohnt werden und das sei derzeit kaum möglich. Hinzu kommt, dass die Bäuerinnen und Bauern bei geringeren Abnahme-Mengen durch den Handel und gestiegenen Energie-Kosten auch ihre Preise anheben, um kostendeckend zu produzieren. Regisseur Florian Riedelsperger wirft in seiner Dokumentation einen Blick auf die Entwicklung von Bioware und zeigt, wie man auch mit weniger Kaufkraft zu ökologischen und gesunden Waren greifen kann.

