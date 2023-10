Klimaschutzministerium – Nachhaltigkeitsmanagement: Christina Maria Huber ist FEMtech-Expertin des Monats

Die FEMtech-Initiative des Klimaschutzministeriums fördert Frauen in Forschung und Technologie und setzt sich für Chancengleichheit ein.

Wien (OTS) - Christina Maria Huber ist unsere FEMtech-Expertin des Monats Oktober. Seit Juli verantwortet sie als Head of Sustainability den Nachhaltigkeitsbereich des Cleantech-Unternehmens neoom, in welchem sie seit zwei Jahren tätig ist. FEMtech ist eine Initiative des Förderprogramms Talente des Klimaschutzministeriums, welches seit 2005 Auszeichnungen vornimmt, um die Leistungen von Frauen im Forschungs- und Technologiebereich besser sichtbar zu machen.

neoom ist ein internationales Cleantech-Unternehmen mit Ursprung in Österreich, das sich auf erneuerbare Energie, Digitalisierung und E-Mobilität spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden eine umfassende 360°-Gesamtlösung für die Energiewende, einschließlich der Planung und Errichtung von Solarkraftwerken, intelligenter Vernetzung mit anderen Energieverbrauchern durch eigene Energiemanagementsoftware und der optimalen Bewirtschaftung durch moderne Dienstleistungen wie Energiegemeinschaften und Regelenergie.

In ihrer Rolle als Head of Sustainability bei neoom ist Christina Maria Huber verantwortlich für die Integration von Nachhaltigkeit in das gesamte Unternehmen. Sie quantifiziert und minimiert den negativen Umwelteinfluss des Unternehmens, bewertet die Risiken und Chancen im Rahmen des Europäischen Green Deals und arbeitet daran, den positiven Einfluss von neoom zu maximieren. Zudem übernimmt sie die Verantwortung für die Aufbereitung langfristiger regulatorischer Entwicklungen, wie etwa der Corporate Sustainability Reporting Directive oder der Sustainable Battery Regulation. Diese Aufgaben erfordern die Schaffung einer fundierten Datengrundlage und ein tiefgreifendes Verständnis der Lieferkette. Christina Maria Huber agiert außerdem als Inhouse-Expertin für CO2-Märkte und koordiniert Projekte zur Wissens- und Kapazitätenentwicklung in verschiedenen Abteilungen.

„Meine Leidenschaft ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Möglichkeiten und Anforderungen des Europäischen Green Deals zu verstehen und ihre Organisation darauf auszurichten, Teil der Lösung der Klimakrise zu werden. Ich arbeite daran, Nachhaltigkeit ganzheitlich in Unternehmen zu implementieren und sehe meine Rolle als Schnittstelle zwischen Technik, Recht und Wirtschaft. Meine Expertise liegt vor allem im Bereich dezentrale erneuerbare Energien, CO2-Märkte und Corporate Sustainability“, kommentiert Huber ihre Tätigkeit bei neoom.

Mit der Initiative FEMtech fördert das Klimaschutzministerium Frauen in Forschung und Technologie und setzt sich für Chancengleichheit in der industriellen und außeruniversitären Forschung ein.

