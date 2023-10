75 Jahre erhellende Momente im Wohn- und Objektbereich

Klassische Luster und Design-Leuchten der Wiener Traditionsmanufaktur ORION Leuchten-Fabrik

Wir sind unglaublich stolz auf die Meilensteine, die wir in den letzten 75 Jahren erreicht haben. Unsere Leidenschaft für hochwertige Leuchten und unser Engagement für Kundenzufriedenheit haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Florian Molecz, Geschäftsführer

Das österreichische Familienunternehmen ORION Leuchten-Fabrik Molecz & Sohn, einer der Pioniere in der Herstellung hochwertiger Lampen, feiert sein 75-jähriges Jubiläum. Seit 1948 hat sich der österreichische Traditionsbetrieb zu einem der angesehensten Unternehmen in der Beleuchtungsindustrie entwickelt und eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte geschrieben.

Seit seiner Gründung vor 75 Jahren bietet die Wiener Leuchten-Manufaktur mit Sitz im 23. Gemeindebezirk innovative und ästhetisch ansprechende Beleuchtungslösungen. Von klassischen Kronleuchtern bis hin zu modernen LED-Technologien setzt das Unternehmen dabei auf höchste Qualität und Designfinesse. Dieser unermüdliche Einsatz für Exzellenz macht ORION Leuchten weltweit zu einem bevorzugten Anbieter für Wohn-, Gewerbe- und Industrieprojekte.

Die Erfolgsgeschichte der ORION Leuchten-Fabrik ist eng mit den Werten der Familie Molecz verknüpft, die das Unternehmen gegründet hat. Ursprünglich als Elektroteilhandel konzipiert, begannen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bald, Leuchten in Handarbeit zu fertigen. Die Erzeugnisse erfreuten sich großer Beliebtheit und Gründer Rudolf Molecz erweiterte die Produktion um kleinere Maschinen. In seiner 75jährigen Geschichte hat sich das Unternehmen von bescheidenen Anfängen zu einer weltweit anerkannten Marke entwickelt. Tradition und Innovation in Verbindung mit höchsten Qualitätsansprüchen bilden die Basis des umfangreichen Sortiments der Leuchten-Manufaktur, welches sich durch Langlebigkeit und Nachhaltigkeit auszeichnet.

Geschäftsführer Florian Molecz, der das Unternehmen seit 2020 in vierter Generation gemeinsam mit seinem Bruder Bastian leitet, sagt: " Wir sind unglaublich stolz auf die Meilensteine, die wir in den letzten 75 Jahren erreicht haben. Unsere Leidenschaft für hochwertige Leuchten und unser Engagement für Kundenzufriedenheit haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. "

Sechs Schauräume in Österreich sowie Filialen in Tschechien und Ungarn runden gemeinsam mit dem neu entwickelten Webshop das Angebot für Privat- und Geschäftskunden in aller Welt ab. Der neue Markenauftritt des Unternehmens unterstreicht dabei die zukunftsorientierte Ausrichtung, die in der Verbindung von modernen Leuchten und klassischen Lustern in einem digitalisierten und innovativen Marktumfeld besteht.

ORION – Leuchten mit Stil bedankt sich herzlich bei seinen treuen Kunden, engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und loyalen Geschäftspartnern für 75 Jahre Vertrauen und Unterstützung.

Über ORION – Leuchten mit Stil:

Der österreichische Traditionsbetrieb ORION Leuchten-Fabrik ist ein führender Hersteller hochwertiger Lampen und Beleuchtungslösungen im Wohn- und Objektbereich. Das Unternehmen ist bekannt für seine Kreativität, sein Engagement für Qualität und sein Streben nach Innovation. Mit einer breiten Produkt-Palette prägt die ORION Leuchten-Fabrik seit 75 Jahren weltweit die Beleuchtungslandschaft.

