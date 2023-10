Wiener Lehrlinge als erfolgreiche APP-Entwickler

Sieger des 3. Wiener Lehrlingshackathons programmierten neue Anwendungen für Frauen-Förderung, Klimaschutz und Gesundheitsmanagement

Wien (OTS) - Frauen stärken, Emissionen verringern, die eigene Gesundheit managen: Mit diesen durchwegs ernstzunehmenden Themen beschäftigten sich die Siegerprojekte des diesjährigen Wiener Lehrlingshackathons. Der Programmierwettbewerb für Nachwuchskräfte aus Wiener Betrieben fand heuer zum dritten Mal statt, veranstaltet von der Wirtschaftskammer Wien gemeinsam mit dem EduTech-Unternehmen apprentigo. 26 Teams mit insgesamt 65 Lehrlingen aus 20 Wiener Betrieben haben sich der Herausforderung gestellt. Die Sieger wurden nun im WIFI Wien gekürt.



Frauen-Power am Podest

Gewertet wurde in drei Kategorien, entsprechend den Programmierkenntnissen der Teilnehmer: Rookies (Lehrlinge ohne Programmiervorkenntnisse), Professionals (Lehrlinge aus technischen Berufen oder mit Programmier-Vorerfahrung), Experts (Lehrlinge aus IT-Lehrberufen). Bemerkenswert: Zwei der drei Kategoriesiege gingen an reine Frauen-Teams.

Die Gewinner

Kategorie „Rookies“:

„FRiDA“: Die App ergänzt das existierende Frauennetzwerk bei der Wiener Städtischen Versicherung und unterstützt die Vernetzung, Information und Weiterentwicklung von Frauen im beruflichen und privaten Bereich.

Team: Susanne & Ivana | Lehrberuf: Versicherungskauffrau | Firma: Wiener Städtische Versicherung





Kategorie „Professionals“:

„Gesundheit im Blick“: Mit der App können Menschen ihre Gesundheitsdaten immer bei sich haben und etwa Befunde und einzunehmende Medikamente speichern – wichtig z.B. bei Reisen ins Ausland.

Team: Delila | Lehrberuf: E-Commerce-Kauffrau | Firma: AbbVie GmbH Pia | Lehrberuf: Pharmatechnologin | Firma: Takeda



Kategorie „Experts“:

„Order4all“: Die App ermöglicht es, Essensbestellungen bei einzelnen Lieferdiensten betriebsintern zu einer großen Bestellung zu bündeln. Das verhindert Mehrfachfahrten zur selben Adresse und hilft, Emissionen zu verringern.

Team: Alexander | Lehrberuf: Applikationsentwicklung/Coding

Dominik Lehrberuf: IT-Systemtechnik

Firma: Asfinag Maut Service GmbH





Spezialpreis „Community Star“ – erhielt online die meisten Likes:

„Wolthy“: Die App erinnert Menschen bei der Arbeit an grundlegende Bedürfnisse und gesunde Verhaltensweisen, wie z.B ausreichend Wasser zu trinken, die Augen zu entspannen, ihre Sitzposition zu korrigieren oder sich zu bewegen. Übungsbeispiele und Zeitpläne runden das Angebot ab.

Team: Daniel & Ibragim | Lehrberuf: Applikationsentwicklung/Coding | Firma: ÖAMTC

Zitate Alexander Eppler, Bildungssprecher der WK Wien:

„Digitales Know-how zählt zu den wichtigsten Skills in der Arbeitswelt, unabhängig vom Beruf. Mit dem Lehrlingshackathon holen wir dieses digitale Wissen ins Rampenlicht. Erfreulich ist auch die Frauen-Power am Siegerpodest. Das unterstreicht, dass die IT längst weiblich ist und junge Frauen mit ebenso viel Motivation, Begeisterung und Begabung ans Programmieren herangehen wie Männer. Gratulation an alle Teilnehmer, aber auch an die Betriebe und Ausbilder, die sie motiviert und dabei unterstützt haben. Hinter jeder einzelnen App stecken eine tolle Idee, viel Kreativität und Lösungskompetenz.“

Zitat Anna Gawin, CEO & Co-Founder von apprentigo

„Diesjährig stach beim Wiener Lehrlingshackathon nicht nur die beeindruckende Anzahl von 65 Lehrlingen aus 20 teilnehmenden Lehrbetrieben hervor, sondern vor allem die Themenwahl der jungen Talente. Klima, Mentoring, Gesundheit, mentale Fitness und effektives Feedback in der Organisation standen im Mittelpunkt, was die Wichtigkeit dieser Aspekte für die Lehrlinge in der heutigen Arbeitswelt unterstreicht. Wir gratulieren allen teilnehmenden Teams."

Was ist der Lehrlingshackathon?

Der Lehrlingshackathon ist ein Programmier-Wettbewerb für Nachwuchskräfte aus Wiener Betrieben. Dabei ist binnen 8 Stunden das Grundgerüst einer App zu erstellen, die einen Mehrwert für das eigene Unternehmen, die Allgemeinheit, die Region oder die Gesellschaft darstellt oder für Lehrlinge konzipiert ist. Gearbeitet wird in Teams, mitmachen können Lehrlinge aus allen Berufen – einzige Voraussetzung ist das Interesse am digitalen Gestalten. Um für alle gleiche Voraussetzungen zu schaffen, verwenden alle Teams dieselben technischen Tools. Bewertet wird neben Kreativität, technischer Umsetzung und Design auch die Präsentation des App-Prototypen am Ende des Wettbewerbs.

Der Bewerb soll die IT-Kompetenzen der Wiener Lehrlinge vor den Vorhang holen und damit in der gesamten Zielgruppe Interesse und Lust am Gestalten mit digitalen Tools wecken.

So geht es nun weiter

Für die Erst- und Zweitplatzierten jeder Kategorie geht es nun ins Bundesfinale, wo sie auf Teams aus anderen Bundesländern treffen. Das Bundesfinale findet am 24. Oktober statt. Die Prämierung der Sieger erfolgt im Rahmen des WKÖ CodingDay am 21. November.

