Wunderkern bringt vegane Käse-Alternative aus Marillenkernen in Supermärkte

Der Wunderkern Kesä – der erste pflanzliche Käse aus geretteten Marillenkernen – schafft den Sprung in die Regale von Billa Plus.

Herzogenburg/Wien (OTS) - Ein Schritt weiter in Richtung nachhaltiger Lebensmittelkonsum: Das österreichische Startup Wunderkern präsentiert die erste pflanzliche Käse-Alternative aus Obstkernen, die landesweit in den Handel kommt. Ab sofort ist der Wunderkern Kesä österreichweit bei Billa Plus erhältlich.

Das Herzstück der Mission von Wunderkern ist die Reduzierung der Verschwendung von Obstkernen, die sonst bei der Herstellung von Saft und Marmelade anfallen. Durch einzigartige Verfahren werden die Kerne von Marille, Zwetschke und Kirsche in nachhaltige Lebensmittel verwandelt, die nicht nur gut schmecken, sondern auch gut für den Planeten sind​.

Bereits mit dem Wunderkern Drink, einer pflanzlichen Milch-Alternative aus Marillenkernen, konnte das in Niederösterreich ansässige Startup beachtliche Erfolge feiern. Nun soll der Wunderkern Kesä an diese Erfolge anknüpfen. Er bietet nicht nur eine einzigartige Hauptzutat, sondern auch eine besondere Eigenschaft: Er schmilzt gerieben – eine Seltenheit bei pflanzlichen Käsealternativen. Der Kesä ist in drei köstlichen Varianten erhältlich: Berg-Gaudi, Pesto und Tomate-Olive.

Im Rahmen eines kürzlich durchgeführten Redesigns betont Wunderkern den Fokus auf seine Kernrettungsmission. „Anstatt neue Zutaten anzubauen, sollten wir zunächst alle bereits vorhandenen Rohstoffe nutzen. Mit Wunderkern machen wir das für Obstkerne möglich“, erklärt Wunderkern-Gründer Luca Fichtinger. Durch die Vermeidung der Kernverschwendung unterstreicht das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsambitionen, denn der Einsatz von Marillenkernen spart im Vergleich zu herkömmlichen Zutaten, wie Nüssen oder tierische Produkte, große Mengen Wasser und CO2 ein.

Zusätzlich zum Kesä bietet Wunderkern eine Schoko-Creme sowie Delikatess-Öle aus Kirsch-, Zwetschken- und Marillenkernen an. Das Sortiment wird bald um zwei neue Varianten von pflanzlichen Milch-Alternativen erweitert. Beide Drink Varianten, No M:lk und Barista werden wie der Wunderkern Kesä bei Billa Plus erhältlich sein – der Barista Drink außerdem in zusätzlichen 500 Billa Filialen.

Fotos & mehr Informationen zum Download

Rückfragen & Kontakt:

Wunderkern

Dominik Kasper

Head of Marketing

+436703517486

dominik @ wunderkern.com

www.wunderkern.com