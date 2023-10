Gegründet, um zu bleiben: Das Ziel ist eine nachhaltige Unternehmenszukunft

Das neue Mentorshipprogramm des ÖGV

Wien (OTS) - Erfahrung austauschen, Wissen vermitteln, Chancen entdecken: Aus dieser Motivation ist 1839 der Österreichische Gewerbeverein (ÖGV) entstanden. Dieser Austausch drängt sich damals wie heute aufgrund der beschleunigten, technologischen Entwicklung auf. Er ermöglicht es Unternehmen, durch das gemeinsame Erkennen und Bewerten von Potenzialen erfolgreich zu wachsen und zu bestehen. Um diese Zielsetzung zu verstärken, hat der ÖGV ein innovatives Mentorship Programm entwickelt. Das Programm begleitet bereits etablierte Jungunternehmer auf ihrem nächsten Schritt zu einem klar definierten Ziel mit der fachlichen Expertise von ausgewiesenen Mentor:innen aus dem ÖGV Netzwerk. Bewerbungen für das Curriculum 23/24 sind noch bis Ende Oktober möglich.



Ein Curriculum, 9 Monate



Das ÖGV Mentorship verlässt bekannte Mentoringpfade. Es ermöglicht Mentees ihre Ziele mit einem Blick auf 6 Fachthemen (Finanzierung & Liquiditätsmanagement, Recht, Vertrieb, Sales, Marketing / Kommunikation, Innovationsmanagement sowie Führung + Leadership) zu beleuchten und über die Zeit zu entwickeln. Dazu werden jeweils 2 Mentees zu einem Tandem zusammengeschlossen, die sich über die Projektdauer von 9 Monaten gegenseitig begleiten. In Workshops erhalten Mentees von ÖGV Mentor:innen die nötige fachliche Experise. Für die Teilnahme am Programm halten die Mentees die Ziele fest, die sie erreichen möchten und welche konkreten Fragestellungen sich daraus ergeben. Diese Ziele werden mit der Bewerbung eingereicht und in der Halbzeit und am Ende des Curriculums evaluiert.



„Der ÖGV steht für die konkrete, gegenseitige Unterstützung bei diesen unternehmerischen Fragen. Aus diesem Grund ist nun das Programm „Mentorship“ entstanden. Es verbindet Jungunternehmer:innen mit Expert:innen aus dem ÖGV Netzwerk im Sinne von: erfahrene Praxis für die junge Praxis, mit Ziel für die nachhaltige Unternehmenszukunft“, so Peter Lieber, Präsident des österreichischen Gewerbevereins.



Die Mentees im Profil



Die Mentees sind bereits seit 3 Jahren+ an der Entwicklung seines Unternehmens beschäftigt und haben eine klare Fragestellung, die sie im Verlaufe des Curriculums beantworten möchten. Zudem profitieren sie von der kostenlosen Mitgliedschaft über die Projektdauer sowie den Möglichkeiten zur Unternehmenspräsentation im ÖGV.



Bewerbungen sind noch bis Ende Oktober 2024 hier möglich.

