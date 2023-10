Almdudler feiert 66. Geburtstag: Eine österreichische Erfolgsgeschichte

Wien (OTS) - Vor 66 Jahren, am 17. Oktober 1957, wurde Almdudler durch die Liebe von Ingrid und Erwin Klein geboren. Diese Leidenschaft und Hingabe führten dazu, dass Almdudler zu einem wahren Original und Kulturgut Österreichs heranwuchs. Mit dem berühmten Claim „Wenn die kan Almdudler hab‘n, geh i wieder ham!“ wurde ein Stück österreichische Werbegeschichte geschrieben. Das Engagement und die Kreativität von Heribert Thomas Klein, der den Claim in den 80er Jahren maßgeblich mitgeprägt hatte, katapultierte Almdudler schlussendlich in den Limonadenolymp.

„ Runde Geburtstage kann jeder – wir machen es wie immer anders und mit gewohntem Augenzwinkern “, schmunzeln Michaela und Heribert Thomas Klein, Eigentümer*innen der bekanntesten und beliebtesten Alpenkräuterlimonade über das Jubiläum. Nach wie vor ist das Unternehmen zu 100 Prozent im Eigentum der Familie Klein. „ Und das wird auch so bleiben “, fügen die beiden Geschwister hinzu.

Gerhard Schilling Geschäftsführer von Almdudler ergänzt: „ Als Familienunternehmen sind wir tief in Österreich verwurzelt und schätzen die enge Verbindung zu unseren Partnern im Lebensmitteleinzelhandel und der Gastronomie sehr. Almdudler ist ein Stück österreichische Identität und nicht nur Symbol für Qualität und Tradition, sondern als echtes Original ein österreichisches Kulturgut. "

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

„Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!“

