Bürgermeister Ludwig feiert mit dem 1. Wiener Gemeindebauchor

Bereits seit 15 Jahren besteht der 1. Wiener Gemeindebauchor und dieses Jubiläum wurde mit einem großen Konzert gebührend gefeiert

Wien (OTS/RK) - Am 16. September 2023 lud der 1. Wiener Gemeindebauchor anlässlich seines 15-jährigen Bestehens zum großen Festkonzert in die VHS Floridsdorf. Chorleiter Martin Strommer hatte mit seinen rund 80 begeisterten Sänger*innen ein abwechslungsreiches Programm aus alten Klassikern und neuen Stücken vorbereitet. Ehrengast beim Jubiläum war Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, in dessen Zeit als Wohnbaustadtrat die Gründung des Chors fällt und der sich ihm daher sehr verbunden fühlt.

„Der 1. Wiener Gemeindebauchor ist ein echtes Stück Wien. Ich freue mich, dass er so erfolgreich ist und wünsche ihm auch weiterhin alles erdenklich Gute“, sagt Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

Abwechslungsreiches Programm

Das Veranstaltungszentrum der VHS Floridsdorf war gut besucht und die Sänger*innen des 1. Wiener Gemeindebauchors waren stimmlich in Bestlaune. Chorgründerin,

wohnpartner-Gebietsleiterin Snjezana „Nana“ Calija blickte mit besonderem Stolz auf „ihren“ Chor. Mit Leichtigkeit sangen sich die Künstler*innen durch das Programm, in dem neben Wienerlied-Klassikern wie „Wien meine Stadt“ und „Gibt’s in Wien a Hetz“ auch Schmankerl wie „Lean on me“ und „Lollipop“ glänzten.

Unterstützt wurde der Chor bei „Im Prater blühn wieder die Bäume“ von Studierenden der Musik und Kunst Privatuniversität Wien, die selbst auch zwei Wienerlieder zum Besten gaben. Ein weiteres Highlight war der Auftritt der beiden Rapper Freezy Trap & Dänix, die mit dem Chor gemeinsam „Oh du lieber Augustin“ neu interpretierten. Ein englischer Showblock und die obligaten Zugaben beendeten einen würdigen Jubiläumsauftritt des 1. Wiener Gemeindebauchors.

„Die Arbeit von wohnpartner besteht zu einem großen Teil darin, Menschen zusammen zu bringen und mit gemeinsamen Aktivitäten für eine gute Nachbarschaft zu sorgen. Der 1. Wiener Gemeindebauchor beweist jedes Mal aufs Neue, dass dies mit Musik besonders gut gelingt“, sagt wohnpartner Bereichsleiterin Claudia Huemer. Und weiter: „Sollten sich nun Sängerinnen und Sänger inspiriert fühlen, der Chor ist immer auf der Suche nach neuen Gesangstalenten. Es sind keine Vorkenntnisse nötig, kommen Sie einfach vorbei und singen Sie mit!“

Snjezana „Nana“ Calija zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt: „Das Jubiläumskonzert war ein voller Erfolg. Als wir den Chor 2008 gründeten, hatten wir die Hoffnung, dass wir ein paar Menschen durch Musik verbinden können. Nach 15 Jahren gilt der 1. Wiener Gemeindebauchor als Erfolgsmodell und ist fixer Bestandteil in der Gemeinwesenarbeit von wohnpartner ist.“

Über den 1. Wiener Gemeindebauchor

Der 1. Wiener Gemeindebauchor hat das Ziel, unterschiedliche Menschen durch die gemeinsame Sprache der Musik miteinander zu verbinden. Chorleiter Martin Strommer trifft sich wöchentlich in drei wohnpartner-Lokalen mit den rund 80 engagierten Sänger*innen und probt für die gemeinsamen Auftritte. Mit Erfolg, denn bei Benefizveranstaltungen, beim internationalen Adventsingen im Wiener Rathaus oder aber Konzerten in anderen Ländern gibt das Ensemble sein umfangreiches Repertoire zum Besten.

Informationen zum 1. Wiener Gemeindebauchor, den Proben und Auftritten finden Sie unter wohnpartner-wien.at

